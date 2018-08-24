Проверку воды отложили из-за дождливого лета Дополнительное исследование качества воды на Шаморе трижды переносили из-за погодных условий. Как напомнили в пресс-службе мэрии, провести проверку воды в бухте Лазурной в присутствии специалистов администрации города в начале купального сезона поручил глава краевого центра Виталий Веркеенко.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, изначально дополнительная проверка была назначена на 14 августа, затем перенесена на 21 августа. Взять дополнительные пробы воды до сих пор так и не получилось из-за несоответствующих погодных условий. Согласно требованиям ни во время взятия проб, ни за несколько дней до этого не должно быть осадков. Однако, как известно, в этом году последний месяц лета во Владивостоке выдался достаточно дождливым.

«На текущей неделе взять дополнительные пробы и проверить качество воды в бухте Лазурной также не представляется возможным из-за дождей», – добавили представители комиссии по контролю за содержанием пляжей.

Специалисты отметили: пробы будут взяты в ближайшие сроки, как только позволит погода. Поручение об этом находится на особом контроле у главы города.

Как уже писал «В», перед началом купального сезона один из излюбленных пляжей владивостокцев, приморцев и гостей из других городов страны и зарубежья не был включен в список разрешенных для купания. Здесь, по заключению специалистов Роспотребнадзора, качество морской воды не соответствовало микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

К слову, бухта Лазурная, известная в народе как Шамора, была в этом году признана одним из лучших пляжей России. Авторитетное аналитическое агентство «ТурСтат», специализирующееся на исследованиях рынка туризма и путешествий по России и СНГ, поставило пляж на 8-ю строчку своего нового рейтинга лучших пляжей России.

Автор: Отдел новостей «В»