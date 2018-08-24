Грузовик доставили на остров. Чтобы вывезти мусор Скопившийся на острове Попова мусор вывозят малые мусоровозы на частных баржах. Первый грузовик отправился на остров в минувшую среду, предстоит еще несколько таких рейсов. Работы будут продолжаться всю неделю, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проблема вывоза мусора с островов довольно острая. И не раз поднималась на совещаниях и комиссиях в администрации Владивостока. Основная сложность заключается в том, что добраться до острова можно только на коммерческих паромах. Специалисты пояснили, что уже к зиме на маршрут выпустят большой муниципальный паром «Босфор Восточный». Сейчас он находится в ремонте. Пока же приходится договариваться с перевозчиками, чтобы переправить грузовик на остров и потом забрать его обратно.

Однако это не повод копить мусор. Спецзаводу № 1, ответственному за вывоз, рекомендовано добросовестно выполнять свои обязательства.

Автор: Отдел новостей «В»