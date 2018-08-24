Горожан зовут пострелять из лука и поторговаться на средневековой ярмарке В субботу и воскресенье, 25 и 26 августа, в краевой столице пройдет фестиваль «Владивостокская крепость». Окунуться в мир Средневековья, исторических реконструкций, массовых рыцарских боев, пострелять из лука и поторговаться на средневековой ярмарке могут все желающие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Открытие мероприятия в 12.30. Вход свободный. Фестиваль пройдет при поддержке администрации Владивостока на острове Русском в парке «Патриот» Ворошиловской батареи. На этой территории развернется лагерь исторической реконструкции, где состоятся индивидуальные поединки и массовые сражения, будут представлены средневековые турниры и пройдет демонстрация ремесел. Планируется организовать реконструкцию эпизодов боев Второй мировой войны и времен Гражданской войны в России периода 1918–1922 годов. Будет работать «Музей живой истории» и тир с луками и арбалетами. Гости фестиваля смогут услышать выступление музыкального коллектива, посетить средневековую ярмарку, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.

«Фестиваль «Владивостокская крепость» – это воссоздание различных эпох, от раннего Средневековья до Великой Отечественной войны. Он привлекает представителей различных поколений, служит важным напоминанием о непрерывности и преемственности отечественной истории, обращает внимание гостей на важность ее изучения», – рассказывает организатор фестиваля и руководитель клуба исторической реконструкции «Гарнизон» Роман Метревели.

Как отмечают организаторы, фестиваль пройдет во Владивостоке в пятый раз. В этом году в нем примут участие реконструкторы и спортсмены из городов:

– Москва (Мэт Морган – хедлайнер турнира);

– Магадан (военно-исторические клубы «Братина» и «Булат»);

– Южно-Сахалинск (спортивный клуб исторического фехтования «Скиф»);

– Благовещенск (театр огня «Одержимые» и клуб исторической реконструкции «Ясень»);

– Биробиджан (клуб исторической реконструкции «Одолень»);

– Комсомольск-на-Амуре (клуб военно-исторической реконструкции «Вольный Клинок»);

– Хабаровск (клуб исторической реконструкции «Рось», клуб военно-исторической реконструкции «Хабаровский Пехотинец», военно-исторический клуб «Амурский рубеж», военно-исторический клуб «Уссурийский фронт», музыкальный коллектив – группа «Скогенвард»);

– Уссурийск (клуб военно-исторической реконструкции «Скара Регис»);

– Большой Камень и Уссурийск (военно-исторический клуб «Приморский Бастион»);

– Владивосток (школа оружейных единоборств A.R.K., клуб исторической реконструкции «Поляницы», клуб исторической реконструкции «Ворхут», военно-патриотический корпус «Дикие Сердца» и клуб исторической реконструкции «Гарнизон»).

Спортивная часть мероприятия будет включать в себя исторические средневековые бои в следующих номинациях: щит-меч (в том числе и женские бои), полутораручный меч, меч-баклер, индивидуальные бои и бугурты (массовые сражения).

Администрация Владивостока и клуб исторической реконструкции «Гарнизон» приглашают всех желающих окунуться в мир истории и с пользой провести выходные дни.

Автор: Отдел новостей «В»