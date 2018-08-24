«Гонка районов» определит первоочередные работы по благоустройству Выбрать свои наказы губернатору, которого будут выбирать в единый день голосования, 9 сентября, жители смогут, придя на избирательные участки в этот день, сообщили в пресс-службе мэрии.

Им решать, что должно быть сделано в первую очередь, – построена новая детская площадка, благоустроен сквер, отремонтирована дорога, лестница или выполнены какие-либо другие работы по благоустройству города.

На основе обращений граждан специалисты городской администрации подготовили список работ по благоустройству, в которых так нуждаются те или иные микрорайоны краевого центра.

Условно Владивосток разделили на 41 территорию. В каждой из них на выбор горожан представят от двух до шести решений проблемных вопросов конкретного района. Проект, набравший наибольшее число голосов по каждой территории, будет реализован уже в 2019 году.

«В проект, получивший название «Гонка районов», в общей сложности включено более 100 мероприятий по благоустройству. В каждом районе эти работы были тщательно отобраны и проработаны на основе просьб и обращений граждан, которые поступают в администрацию города», – поясняет Владимир Ковалевич, руководитель административно-территориального управления Ленинского района.

Проявив активность, владивостокцы смогут сами определить работы, которые должны быть проведены в их микрорайоне в первую очередь. На эти цели городу будут выделены дополнительные средства из краевого бюджета – на благоустройство ключевых территорий в каждом районе. Проголосовать можно будет за один из предложенных проектов, самый достойный, по мнению жителей.

Выборы проектов благоустройства пройдут на избирательных участках 9 сентября. Отдать свой голос смогут все желающие старше 18 лет с постоянной или временной пропиской с 8 утра до 20 часов на своих избирательных участках. При себе необходимо иметь паспорт.

Вот некоторые из проектов, включенных в голосование «Гонки районов».

Ленинский район: строительство автодороги Нейбута – трасса Седанка – Патрокл, ремонт подпорной стены на Ватутина, 4, ремонт лестницы от дома № 65 к дому № 63 на Пологой, реконструкция проезда Аксаковская – Уборевича, 28, строительство многофункциональной спортивной площадки на Уткинской, 21, ремонт лестниц на Нерчинской, 48, Партизанском проспекте, 36, восстановление освещения Жариковского сквера, обустройство сквера между школой № 14 и улицей Громова, 2, строительство спортивной площадки на прилегающей территории школы № 8, ремонт подпорной стены на Черняховского, 3 и множество других работ.

Первореченский район: обустройство детской игровой зоны в районе Иртышской, 36а, устройство проезда от Тухачевского, 66 к Карбышева, 17, обустройство прогулочной зоны с установкой малых архитектурных форм (скамейки, урны) в районе домов на Карбышева, 50/2, строительство моста через Вторую речку, оборудование малыми архитектурными формами сквера в районе Океанского проспекта, 90, проведение работ по асфальтированию грунтовой дороги от Сабанеева, 16 до Юмашева, 11 и другие.

Советский район: оборудование зоны отдыха береговой полосы на станции Седанка, ремонт дороги на Цимлянской, обустройство детской площадки на Чапаева, 24, внутриквартальный ремонт дороги на Чкалова, 12, 14, 16, благоустройство озера лотосов, грейдирование дороги и ремонт моста на Лянчихинской, хоккейная коробка на Александровича, 48, спортивная площадка на проспекте 100 лет Владивостоку, 133-135, благоустройство сквера на Енисейской, 23-24 и др.

Фрунзенский район: благоустройство зеленой зоны на Авраменко, 4, завершение благоустройства сквера на Бестужева, 40, строительство многоярусной парковки на Адмирала Фокина, 23, ремонт улицы Фонтанной, благоустройство сквера им. Игнатьева, строительство автомобильной дороги м. Кунгасный – Вторая Речка и другие работы по благоустройству.

Первомайский район: установка лестницы около дома № 25 на Сахалинской, замена лестничного марша за домом № 2 на Никифорова, ремонт подпорной стенки на Добровольского, 23, благоустройство видовой площадки на Добровольского, 13, ремонт дороги от дома № 1 на Часовитина до дома № 6 на улице М. Расковой, ремонт лестницы на улице Талалихина к остановке общественного транспорта «Клубная», ремонт подпорной стенки МБДОУ «Детский сад № 15» на Гульбиновича, 25 и другие работы.

Какой из этих проектов по благоустройству будет реализован в первую очередь, зависит от активности самих жителей. Сделайте свой выбор – поддержите благоустройство и преображение своего микрорайона!

Автор: Отдел новостей «В»