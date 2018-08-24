На смену бриллиантовой принцессе придут алмазные короли Продавцы драгоценных камней со всего мира соберутся в приморской столице

В краевом центре 26 и 27 августа пройдет саммит алмазных бирж Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятие в очередной раз подтверждает статус Владивостока – центра международного сотрудничества стран АТР. Организатором саммита является компания АЛРОСА.

Встреча президентов алмазных бирж АТР проводится ежегодно с 2010 года, но впервые мероприятие состоится в России. Принимающей стороной на этот раз является московская «Алмазная биржа», которая представит нашу страну в этой международной организации, сообщили организаторы.

«Для нас большая честь провести очередной Азиатский саммит во Владивостоке – новой, быстро развивающейся алмазной столице России, – заявил президент московской «Алмазной биржи» Алекс Попов. – Присутствие высокопоставленных гостей из 12 стран, представляющих более 90 % всей мировой торговли алмазами и бриллиантами, говорит о важности события и о том уважении, которым российская отрасль пользуется в мире. Особую благодарность хочу принести руководству компании АЛРОСА за организацию саммита и готовность участвовать в обсуждении насущных вопросов, касающихся торговли и обработки алмазов и бриллиантов в мире, а также ювелирной отрасли».

Планируется, что этот саммит будет отличаться рекордным количеством участников, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока со ссылкой на информацию компании АЛРОСА. Среди них президент WFDB (Всемирная федерация алмазных бирж) г-н Эрнест Блом (ЮАР), вице-президент г-н Иорам Дваш (Израиль), президенты 13 алмазных бирж, представители Гохрана и Министерства финансов РФ, а также делегация Кимберлийского процесса, которая в настоящее время находится с визитом в России.

Помимо дискуссий и деловых переговоров для участников и гостей саммита, а многие из них приедут в Россию впервые, будет организована экскурсионная программа, которая позволит ознакомиться с достопримечательностями Владивостока и Приморья.

Напомним, что в краевом центре работает резидент свободного порта Владивосток – индийская корпорация KGK Group, которая является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Это предприятие, как и другие производственные компании приморской столицы, создают промышленную историю города и бренды, которые делают Владивосток известным далеко за пределами региона. Многие руководители компаний, представляющие судостроение и судоремонтные отрасли, пищевую и перерабатывающую промышленность, автомобилестроение, состоят в Совете по развитию промышленности, который создан по инициативе главы Владивостока Виталия Веркеенко.

Миссия Владивостока – быть центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом глава города заявил на одном из консульских приемов.

«Именно здесь формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию международных отношений и экономической активности России со странами АТР, – сказал Виталий Веркеенко. – Владивосток – ключевой город на тихоокеанском побережье. Для того чтобы занять достойное место на геополитической и экономической карте АТР, правительством России введены новые, льготные режимы для ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Во Владивостоке работают семь генеральных консульств иностранных государств: дипломатические представительства КНР, Японии, Республики Корея, КНДР, США, Индии и Вьетнама, канцелярия посольства Киргизии в России, а также 16 почетных консулов других государств, в том числе и европейских. Ни один другой город России, кроме столиц, не может похвастать таким вниманием других стран мира».

Автор: Евгений СИДОРОВ