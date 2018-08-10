В глубоком омуте мегалодон водится Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят триллер «Мег: Монстр глубины» о том, что не стоит злить Джейсона Стетхема, даже если ты доисторическая акула. Также в кино комедийный боевик «Шпион, который меня кинул», китайское экологическое фэнтези «По ту сторону океана», ужастик «Зло», мультфильмы «В поисках йети» и «Маленький большой герой». Завершает парад премьер документальный фильм о легендарном режиссере «Бергман».

«Мег: Монстр глубины» (16+)

Глубоководный батискаф, работающий в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. Китайский океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сюин зовет спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду от невиданной угрозы – доисторической 23-метровой акулы, мегалодона. Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим чудовищным созданием.

«Шпион, который меня кинул» (16+)

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей – и киллеров – шпионская гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент…

«По ту сторону океана» (16+)

В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времен года. Согласно обычаю те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь.

Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому ее тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.

«Зло» (18+)

Молодой преподаватель Адам и его жена Лиза ожидают пополнения в семействе. В один миг идиллия счастливой пары рушится. Они сталкиваются с неведомым злом, которое превращает их жизнь в ад.

В надежде избавиться от преследующего их ужаса Адам умоляет о помощи парапсихолога Кларка. Приступив к работе, Кларк осознает, что зловещая сущность, с которой они столкнулись, намного опаснее, чем он предполагал. И тогда супругам открывается страшная правда об этом кошмаре.

«В поисках йети» (6+)

Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ученого-ботаника Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека йети.

Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его.

«Бергман» (12+)

Это история мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении.

«Маленький большой герой» (6+)

Маленькая обезьянка Санни всю жизнь прожила в своем родном зоопарке, но мечтала о большом городе и настоящих приключениях. И однажды судьба забрасывает обезьянку в Нью-Йорк, где ее ждут приключения, опасности, новые друзья, а самое главное, встреча с главным злодеем – могущественным королем демонов, мечтающим разрушить город мечты Санни. Маленькой обезьянке придется стать большим героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ