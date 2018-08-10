На стыке музыки и цвета Четвертый сезон просветительского проекта «Музыкальный вернисаж» начинается в сентябре в Приморской картинной галере, и на этот раз он будет посвящен сразу двум событиям: 130-летию переноса административного центра Приморской области во Владивосток и 80-летию Приморского края.

Первая встреча проекта состоится 2 сентября в рамках большой выставки Карла Брюллова (которая в конце августа откроется в залах картинной галереи на Алеутской) и будет посвящена не только работам великого живописца, но и творчеству близких друзей и товарищей художника. Александр Вовненко расскажет о развитии культурной жизни Санкт-Петербурга в XIX веке, познакомит с музыкой того времени и с особенностями жизни столичной богемы.

В преддверии празднования 80-летия Приморского края в галерее состоится клуб «Что вы думаете о солнце?». Именно на этот вопрос композитор Сергей Прокофьев предлагал ответить выдающимся современникам в альбоме автографов «Деревянная книга», которую он взял с собой и во Владивосток. О творчестве «солнечного композитора» и его жизни в краевом центре узнают слушатели проекта 7 октября.

11 ноября (перед началом работы выставки из собрания галереи Уффици) Александр Вовненко расскажет о том, как семейство Медичи создавало из Флоренции не только экономический и политический центр Италии, но и участвовало в развитии изобразительного искусства, поддерживая великих мастеров Ренессанса.

Впервые в истории проекта «Музыкальный вернисаж» одна из его тем будет обращена к современности. 2 декабря на встрече «Искусство & К°» слушатели проекта рассмотрят вопрос уместности использования великих произведений искусства в прикладных коммуникациях: рекламе и PR. Может ли музыка Пуччини «продвигать» известный газированный напиток, а картина Маковского стать баннером ювелирного магазина? Когда сами художники и композиторы рекламировали товар или ресторан?

Завершит IV сезон проекта 23 декабря рассказ о художниках Венеции и самом известном ее уроженце Антонио Вивальди. Посетители картинной галереи узнают художников самого могущественного города Адриатики и услышат не только «Времена года», но и другие произведения «рыжего аббата».

Напомним, что проект «Музыкальный вернисаж» стартовал в Приморской картинной галерее в апреле 2017 года. За это время состоялось 20 клубных встреч, на которых почитатели изящных искусств познакомились со знаковыми явлениями мировой художественной культуры, жизнью и творчеством выдающихся художников и композиторов. Концепция проекта основана на принципе взаимосвязи различных видов искусств, особенно музыки и живописи.

Автор: Отдел новостей «В»