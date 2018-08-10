Художники пройдут шаманский обряд Передвижная коллективная выставка художников из Владивостока «По земле удэге» открылась в Ольгинском районе в Центре сохранения и развития хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края «ТЭМУ» в День коренных народов мира.

Именно к этой дате (а праздник отмечается 9 августа) Приморское отделение Союза художников России и Союза коренных и малочисленных народов Приморского края решили приурочить художественную выставку и пленэр на удэгейских землях. Проект пройдет в рамках 80-летия Приморского отделения Союза художников России, в связи с которым руководством общественной организации запланирован ряд передвижных выставок в Находке, Уссурийске, Артеме, Кавалерово. Их цель – познакомить жителей Приморья, в том числе отдаленных районов, с творчеством художников.

Идея родилась год назад во время проведения в залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке юбилейной персональной выставки заслуженного художника России Ивана Дункая, художника-удэгейца, посвятившего свое творчество родным земле и народу. К сожалению, выставка оказалась последней для художника: после тяжелой болезни он ушел из жизни в дни ее завершения. Работа по организации выставки легла на Союз коренных и малочисленных народов Приморского края и ее руководителя Валентина Андрейцева, который ранее уже был инициатором культурных акций в Ольгинском районе. В выставке «По земле удэге» примут участие Илья Бутусов, Алексей Филатов, Александр Арсененко, Сергей Слепов, Сергей Дробноход, Марина Коваль-Коряковская, Александр Злотников, Маргарита Джура, Милослава Снигарь, Анастасия Шиверских и другие художники. Они представят работы разных жанров, что даст возможность жителям района побывать в импровизированной художественной галерее. Сами же художники в дни пребывания на удэгейской земле намерены писать этюды, которые каждый день будут пополнять выставку. Также в арт-визит включена лекция, посвященная творчеству дальневосточных художников, которую подготовила искусствовед Ольга Зотова. В свою очередь, для художников удэгейцы проведут традиционный обряд и представят выступление коллектива народного творчества.

Автор: Отдел новостей «В»