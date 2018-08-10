«Спартак» не пустили в Единую лигу ВТБ На состоявшемся в Москве заседании совета Единой лиги ВТБ (ЕЛ ВТБ) клубу «Спартак-Приморье» из Владивостока отказали в приеме в элиту баскетбола России и Восточной Европы.

Совет под председательством почетного президента Сергея Иванова рассматривал команды-кандидаты для вступления в высшую лигу России и Восточной Европы. После предварительного анализа претендентами оставались два клуба: четырехкратный чемпион Польши «Зелена-Гура» (из одноименного города возле границы с ФРГ, известного своими фестивалями русской песни имени Анны Герман) и трехкратный победитель суперлиги «Спартак-Приморье». Предпочтение было отдано полякам.

По словам бывшего министра обороны РФ и экс-главы администрации президента России, а ныне специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, владивостокской команде отказали из-за спорткомплекса «Олимпиец», который не соответствует минимальным требованиями лиги по необходимой вместимости зрителей в 1,1 тысячи человек. Хотя руководство нашего клуба предложило компромиссный вариант с проведением домашних игр «Спартака-Приморье» на площадке комплекса «Фетисов-арена» с ее вместимостью в 5,5 тысячи болельщиков. Ведь этот зал удовлетворил даже взыскательную Международную теннисную ассоциацию на матче за Кубок Дэвиса летом 2015 года.

Поэтому можно предположить, что баскетбольные гранды просто не хотят летать на Дальний Восток для проведения официальных матчей. А ведь тот же Сергей Иванов бывает во Владивостоке на мероприятиях ВЭФ, а также позиционирует себя ярым сторонником защиты дальневосточного леопарда.

Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак-Приморье» стал чемпионом суперлиги и получил шанс на вступление в ЕЛ ВТБ. Инициативу спортсменов, тренеров и руководства клуба минувшей весной поддержал врио губернатора края Андрей Тарасенко. Это заявление стало гарантией финансового обеспечения команды. Однако и эта поддержка не смогла убедить совет Единой лиги ВТБ. Поэтому наши спортсмены в предстоящем сезоне вновь будут играть в первом баскетбольном дивизионе страны. Можно не сомневаться, что играть они будут на высоком профессиональном уровне. Ведь в межсезонный период команда набрала в свой состав игроков экстра-класса. И если раньше у нас был в наличии только один состав для стартовой пятерки, то теперь их два.

Свое согласие играть за Владивосток дали спортсмены, ранее успешно выступавшие за юниорские и молодежные сборные России по баскетболу и завоевавшие медали на разных турнирах, игравшие в топ-клубах. Это Максим Колюшкин, Александр Павлов, Василий Мартынов, Алексей Вздыхалкин, Сергей Чернов и несколько других игроков. Кстати, некоторые из этих ребят еще юношами неплохо играли за наш клуб, но потом их сманили соперники.

Остается только одно: вновь победить в суперлиге и уже по итогам следующего сезона по спортивному принципу требовать включения нашего клуба в состав Единой лиги ВТБ. Может, оно и к лучшему? Ведь за этот год баскетболисты сыграются друг с другом, наработают связки и приемы, а потом сбалансированным составом отправятся играть на высшем уровне.

В августе команда соберется для проведения учебно-тренировочного сбора и проведения контрольных матчей. Об этом периоде «В» расскажет позднее. А пока некоторые спортсмены и тренеры приезжают в обычные и детско-юношеские спортивные школы и проводят там мастер-классы для начинающих спортсменов. Именитые баскетболисты «Спартака-Приморье» учат ребят мастерству, а заодно определяют талантливую молодежь во Владивостоке, Уссурийске, Пограничном и многих других населенных пунктах края.

Автор: Николай КУТЕНКИХ