«Луч» демонстрирует стабильность Игра «тигров» была яркой, интригующей, но безрезультатной – вновь нулевая ничья

Владивостокский «Луч» игру пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проводил 8 августа в Нижнем Новгороде на 45-тысячном стадионе, принимавшем недавно матчи чемпионата мира – 2018. «Синих» пришли поддержать 28,5 тысячи зрителей.

Наши клубы встречались между собой всего два раза в прошлом сезоне. И в обоих случаях победу праздновали нижегородцы (тогда носившие название «Олимпиец») со счетом 1:2 (в нашем городе) и 1:0 (в Нижнем). Рассчитывали на успех волжане и сейчас. Ведь они собрали более сильный коллектив, готовый побороться за путевку в премьер-лигу.

На этот поединок спортсмены «Луча» вышли в белой форме. Приморцы со стартового свистка ринулись в наступление. И сумели в самом начале первого тайма несколько раз опасно пробить по воротам. Запомнился момент после розыгрыша стандартного положения, когда на добивание с дальней дистанции первым подоспел наш игрок, но мяч просвистел над перекладиной.

В одной из редких контратак команда клуба «Нижний Новгород» была близка к успеху. Наш вратарь Александр Котляров в безобидной ситуации выбежал за пределы штрафной площади, чтобы отбить мяч. Но неожиданно стремительным рывком к мячу первым подбежал нападающий хозяев и перебросил его за спину нашему голкиперу в пустые ворота. Однако на пути встал защитник «тигров». Как потом выяснилось, это был единственный голевой момент у хозяев.

Следом от неминуемого гола уже волжан спас вратарь, в невероятном броске отразивший хлесткий удар с ближнего расстояния форварда из Владивостока. Следом наши нападающие предприняли попытку прорыва по другому флангу. Но удар уже в зоне штрафной площадки оказался несильным, и мяч отразили.

Запомнилась также ошибка «синих» на своей половине поля. Неточный удар волжан перехватил приморский футболист и с дальнего расстояния мощно пробил в створ. Мяч просвистел рядом со штангой. Рядом с другой штангой он пролетел уже в следующей атаке приморцев.

Хозяева ответили своей контратакой. Не сумев обыграть владивостокского защитника, нападающий нижегородцев свалил его на газон. Костромской арбитр Максим Чембулатов лишь пожурил нарушителя вместо предъявления ему желтой карточки. Справедливости ради отметим, что через несколько минут в схожей ситуации арбитр все-таки показал виновнику «горчичник».

Под занавес первого тайма «Луч» устроил настоящую головомойку «синим». Пять опасных атак подряд, прорывы в штрафную соперника и удары наших земляков были на любой вкус. А перед свистком на перерыв в шестой атаке удар с трех метров пришелся как раз во вратаря хозяев. «Нижний Новгород» защищал свои ворота всей командой. Наблюдая за трансляцией матча, автор текста порой терялся, кто хозяин поединка и кто в гостях.

После перерыва рисунок игры не изменился. Вначале обменялись угловыми ударами. И тут же инициатива прочно и надолго вернулась к дальневосточникам. «Луч» часто владел мячом, его атаки были остры и волнами накатывались на ворота соперника. Однако не хватало завершающего удара.

Редкие атаки хозяев пресекали либо хорошо поставленная игра защиты, либо уверенные перехваты в исполнении Александра Котлярова.

Болельщики не успевали хвататься за голову из-за опасных моментов, но потом уже радостно поддерживали обе команды. И было непонятно, кого именно своим свистом поддерживают зрители. В одном случае трибуны даже взревели: показалось, что мяч влетел в сетку волжан, но оказалось, что он запутался с внешней стороны ворот.

В итоге голов не оказалось. Нижегородцы провели блеклую игру, в которой нечего запомнить или выделить. Игра «Луча» была яркой, интересной, интригующей и неожиданной. Вот только безрезультатной – 0:0.

– В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые так здорово нас поддерживали, – отметил на послематчевой пресс-конференции Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода» (кстати, он – отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, героя чемпионата мира по футболу, прошедшего этим летом в нашей стране). – Атмосфера на стадионе была просто шикарная. Ребята очень хотели порадовать болельщиков, играли с желанием, с большой самоотдачей. Увы, сегодня мы потеряли два очка. Для меня это очень грустный день. Мы играли против команды, которая всю игру оборонялась. Пытались растянуть их оборону, и порой у нас это получалось. К сожалению, мало было прострелов, ударов по воротам.

– Предполагали, что матч будет тяжелый, – приводит слова главного тренера «Луча» Рустема Хузина пресс-служба владивостокского клуба. – Наша команда не до конца восстановилась после игры с «Балтикой». На перекладных добирались до Нижнего Новгорода и игру соперника разбирали уже здесь. Результатом доволен. В первом тайме мы в основном оборонялись, практически не угрожая воротам соперника. После перерыва у нас что-то стало получаться. Но сегодня нашей команде в целом повезло. Благодарен ребятам за то, что они выдержали натиск соперника. Я поздравляю нижегородцев с прекрасным стадионом. Очень приятно играть при большом количестве зрителей – такой посещаемости позавидовали бы и клубы премьер-лиги.

После пятого тура наши земляки набрали пять очков и в турнирной таблице опустились немного вниз – на 16-е место, а это уже зона вылета. Столько же очков, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей имеют «Сибирь» и «Ротор».

В воскресенье, 12 августа, «Луч» принимает на своем поле «Армавир». И должен порвать гостей. Северокавказский клуб в этом сезоне выступает в роли мальчика для битья, набрал всего одно очко и занимает предпоследнее место.

Тем временем

Убедительной победой 15-летних воспитанников «Луча» в китайском городе Хоххоте завершился международный юношеский турнир «Хорингер Кап – 2018» с участием 12 команд.

В групповом этапе подопечные Дмитрия Сидорова провели пять матчей и во всех одержали победу, заняв тем самым первое место в своей группе. В полуфинале «Луч-2003» уверенно переиграл пекинскую команду «Бакси юнайтед компетитив» – 0:4. В решающем поединке за престижный трофей юные «тигры» победили сверстников из команды «Ханжоу спортс девелопмент групп» – 1:4.

По итогам турнира организаторы выделили нашего голкипера Андрея Колядина, признав его лучшим стражем турнира, а лучшим игроком турнира назвали Дмитрия Бегуна.

В ближайших планах у нашей команды подготовка ко второму (осеннему) кругу первенства Дальнего Востока.

Автор: Николай КУТЕНКИХ