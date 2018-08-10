Дорогу – восстановили, пешеходную зону – благоустроили Во Владивостоке завершился ремонт внутриквартального проезда на улице Окатовой от дома № 10 до дома № 16, который ведет к детской поликлинике № 4, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники восстановили покрытие проезжей части и благоустроили пешеходную зону. Ремонт проведен в рамках городской программы «Здоровый город».

Как отметили в управлении дорог и благоустройства, подрядная организация выполнила весь комплекс дорожно-строительных работ: установила новые вибропрессованные бортовые камни, восстановила асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также тротуаров. Для комфортного передвижения жителей установлено леерное ограждение, а также выполнено понижение уровня бордюрного камня на входах в подъезды многоквартирных домов.

В этом году по городской программе «Здоровый город» отремонтирована также подъездная дорога от дома № 19 на улице 50 лет ВЛКСМ к дому № 6 на улице Полярной, ведущая к КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 6».

Автор: Отдел новостей «В»