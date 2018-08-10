Комиссия оценит доступность среды во дворах Получить в подарок детский спортивно-игровой комплекс, качели для детей или парковый диван смогут собственники жилых домов, УК, ТСЖ, ЖСК и территориальные общественные самоуправления Владивостока, сумевшие создать в своих домах и дворах комфортные условия для маломобильных граждан.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, конкурсантов будут оценивать за благоустройство территории, наличие зон отдыха и игровых площадок для детей, наличие пандусов для маломобильных граждан, поручней на лестничных маршах, широких дверных проемов и другого. Комфортные условия должны быть созданы для различных маломобильных категорий – мамочек с колясками, пожилых и людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Проверять дома и дворы выйдет специальная комиссия, в состав которой вошли представители обществ инвалидов города и специалисты администрации Владивостока.

Напомним, что с просьбой продолжить проведение городского конкурса к главе Владивостока Виталию Веркеенко обратились руководители общественных организаций инвалидов на прошедшем в конце апреля заседании, посвященном вопросам реализации программы «Доступная среда». Глава города полностью поддержал просьбу и распорядился организовать проведение конкурса.

Прием документов от конкурсантов ведется до 31 августа в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока (ул. Ильичева, 15, каб. 15, 38).

Более подробную информацию можно узнать по телефону 26-14-470.

Автор: Отдел новостей «В»