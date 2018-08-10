Ремонтная кампания на теплосетях во Владивостоке в самом разгаре Приморскую столицу продолжают готовить к предстоящему отопительному сезону, при этом городские власти уделяют особое внимание ремонту тепловых сетей.

Чтобы обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение потребителей зимой, бригады муниципального предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей» и АО «Дальневосточная генерирующая компания» трудятся в две смены. Сейчас в городе одновременно ведется ремонт свыше 20 трубопроводов, обеспечивающих теплом микрорайоны, жителями которых являются десятки тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, кипят работы на улице Пушкинской. Здесь теплоэнергетики ДГК проводят замену около 10 метров ржавых труб на новые.

Среди объектов ВПЭС – теплосеть на улице Сахалинской рядом с многоквартирным домом 32б. Этим трубам около 20 лет, они относительно «молодые» в сравнении с остальными городскими теплотрассами, которые были построены в 1970–1980 годах. Здесь ведется комплексная замена изношенных труб на новые. Уже в августе тысячи жителей ул. Сахалинской будут обеспечены новыми сетями теплоснабжения.

На сегодня в краевом центре отремонтировано уже свыше 6 километров старых и ржавых теплотрасс. Напомним, что замена проблемных участков ведется в рамках плановой ремонтной кампании, а также по итогам гидравлических испытаний. Всего в этом году будет заменено 15 километров старых труб на новые.

«Общий километраж тепловых сетей во Владивостоке составляет около 650 километров. Они были построены 40–50 лет назад. На сегодня изношенность составляет практически 85–90 %. Ежегодно на наших сетях происходит порядка 1200 аварий. Мы вскрываем трубы, а там сильная внутренняя коррозия», – говорит директор ВПЭС Владимир Латышев.

Плановые перекладки теплотрасс прошли во Владивостоке на улицах Батарейной, Посьетской, Океанском проспекте, Жигура, на проспекте 100 лет Владивостоку, улицах Борисенко, Калинина, Интернациональной и по другим адресам. Сейчас ведутся работы на улицах Фадеева, Калинина, Нижнепортовой, Русской, Енисейской, Экипажной, Пушкинской, Новоивановской и других.

«Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей являются сложным видом работ. При их планировании мы учитываем все инфраструктурные особенности, согласовываем проведение не только с администрацией города, но и с держателями смежных коммуникаций – ПАО «Ростелеком», КГУП «Примводоканал» и другими», – комментирует Владимир Латышев.

Кроме этого, бригады ВПЭС и ДГК занимаются устранением локальных порывов. В ходе весенне-летних гидравлических испытаний было выявлено свыше 700 слабых участков на трубопроводах. Их своевременное выявление и ремонт позволят избежать возникновения аварий в холодное время года и обеспечат надежное теплоснабжение потребителей в течение всего отопительного сезона.

Накануне глава Владивостока

Виталий Веркеенко провел совещания с начальником управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Александром Юровым. Руководитель УТЭК доложил градоначальнику, что в целом подготовка к холодам во Владивостоке ведется согласно графику, выполнение которого отслеживается на еженедельных штабах по подготовке к отопительному периоду, а также с непосредственным выездом на место производственных работ.

«Готовность жилищного фонда в настоящее время составляет 42 %. Более 3300 многоквартирных домов должны получить паспорта готовности до 15 сентября, до этого времени управляющие компании обязаны провести работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. Учреждения соцкультбута – школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры – готовы к зиме на 70 %. Стопроцентную готовность они должны иметь к 1 сентября, – сообщил Александр Юров. – Готовность сетевых организаций – ВПЭС, ДГК, ДРСК и Примводоканала – составляет 55 %. Общий план завершения работ по подготовке всего города к отопительному периоду – 15 октября, а получение паспорта готовности города – 1 ноября».

«Я хочу, чтобы мы с вами в целом навели порядок на сетях, как муниципальных, так и на трубопроводах других сетедержателей, находящихся на территории города. Объем работ колоссальный, понимаю, что долгое время они не ремонтировались, теперь приходится всем вести работы в авральном режиме, – сказал Виталий Веркеенко. – Именно поэтому я поручал разработать долгосрочную, поэтапную программу модернизации инженерной инфраструктуры во Владивостоке».

Соответствующая программа по реконструкции и снижению аварийности на сетях разработана на 2018–2021 годы, заверил Александр Юров. Благодаря ее реализации за четыре года планируется снизить количество порывов на тепловых сетях практически на треть (27 %), а снижение износа на реконструируемых объектах составит до 54 %.

Виталий Веркеенко поручил начальнику УТЭК синхронизировать ремонтные работы на сетях с дорожными службами, для того чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Справка «В»

При возникновении локальных порывов на тепловых сетях горожанам следует обращаться по тел. 245-78-42.

Автор: Отдел новостей «В»