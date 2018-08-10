Набили сумки стратегическим товаром и пытались вывезти за границу Таможенники пресекли вывоз крупной партии женьшеня в Китай.

466 корней дикорастущего женьшеня весом 4,5 кг изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) на МАПП «Пограничный». Стоимость такой партии на черном рынке достигает 7 млн рублей, отметили в пресс-службе ведомства. Незаконный вывоз ценного груза предпринял российский водитель грузовика, выезжающего в Китай.

Увесистые сумки с корнями дикорастущего женьшеня он спрятал в труднодоступных полостях автомобиля в надежде беспрепятственно вывезти их из России. Однако оперативники ДВОТ остановили нарушителя. Мужчина сознался, что хотел за деньги вывезти в Поднебесную корни женьшеня, полученные от китайских граждан.

В изъятой партии специалисты насчитали 405 сырых корней и 61 высушенный корень дикорастущего женьшеня. Самые крупные корни достигали веса 74 грамма, что считается большой редкостью.

В отношении нарушителя ДВОТ возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере». Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Двумя неделями ранее оперативники ДВОТ пресекли попытку незаконного вывоза в Китай партии корней женьшеня весом 2,2 кг стоимостью 3 млн рублей. В отношении нарушителя, гражданина Китая, ДВОТ также возбудила уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере.

Автор: Отдел новостей «В»