Олег Гончаров, спасший тонущих детей, будет награжден посмертно наивысшей наградой Владивостока Житель приморской столицы Олег Гончаров, отдавший свою жизнь во имя спасения тонущих в море детей, за свой героический подвиг представлен посмертно к наивысшей награде города – знаку отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени.

Такое решение принял глава краевого центра Виталий Веркеенко, узнав, что имя героя не удостоено заслуженных наград, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Часто за буквами, заголовками, формализмом теряется важное… Обязательно разберусь. Поступки настоящих мужчин должны быть оценены по достоинству. Очень жаль, что посмертно», – написал в Facebook глава краевого центра.

Трагедия случилась в конце августа прошлого года. Тогда Олег Гончаров отдыхал вместе со своими близкими и друзьями на побережье неподалеку от острова Петрова. Ближе к вечеру на море разыгрался сильный шторм. Отдыхающие уже собирали вещи, когда услышали крики о помощи. Мужчины, в числе которых и был Олег Гончаров, сразу же бросились на помощь.

Как рассказывают знакомые с ситуацией, шторм разыгрался мгновенно. Детей, купающихся в море неподалеку от берега, буквально метрах в тридцати, внезапно накрыло волной и начало уносить в море. Олег бросился на помощь, подхватил одного из тонущих подростков и вытащил на берег. После этого он вновь пошел в море спасать других детей. Вместе с ним спасти жизнь детям пытались еще двое мужчин. Одному из участников той спасательной операции удалось выжить. Это был друг погибшего героя Василий Клюкин.

«Ближе к самому острову Петрова проглядывались еще две фигуры – взрослого мужчины и маленького мальчика. Они тонули. Мы бросились к ним на помощь. Примерно через пятнадцать гребков я понял, что мы до них не доплывем. Волна была такой силы, что накрывала с головой. Развернувшись, мы начали плыть к берегу. В это время я начал тонуть. Видел берег, но никак не мог к нему подплыть. Алик (так называли Олега Гончарова друзья. – Прим. ред.) оказался в этот момент справа от меня, я попросил у него помощи. Алик меня подтолкнул, и я смог выбраться», – рассказывает о тех событиях Василий Клюкин.

Тонущего третьего мальчика все-таки удалось спасти. Выбраться из воды не смог вместе с Олегом Гончаровым и второй мужчина, который также пытался помочь детям. Это был Семен Перетягин, который являлся сотрудником МЧС России. За проявленный героизм в спасении жизни утопающего он, как сотрудник МЧС, был удостоен награды посмертно по месту работу.

В администрацию Владивостока в октябре прошлого года обратились близкие погибшего Олега Гончарова, которые попросили представить геройски погибшего мужчину к награде.

«Когда мы узнали о ситуации, сразу же стали готовить необходимые документы для представления героя к награде «За спасение погибавших» (посмертно). Собрали документы из УМВД, ГО и ЧС, других структур, запросили характеристику, подготовили наградной лист. Мы связывались с родственниками погибшего, пытались уточнить все необходимые сведения у очевидцев. К сожалению, до сих пор добиться получения государственной награды так и не удалось. Наверное, нам было отказано в получении государственной награды по формальным причинам», – рассказывают в управлении организационной работы городской администрации.

В связи с этим глава города Виталий Веркеенко поручил специалистам повторно выступить с ходатайством о награждении Олега Гончарова государственной наградой.

Сейчас в администрации краевого цента готовятся документы на награждение погибшего героя наивысшей наградой города – знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени. Награду вручат матери погибшего.

Автор: Отдел новостей «В»