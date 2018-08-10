И полный автобус морского деликатеса В поселке Зарубино выявлено подпольное производство по переработке краба.

Почти тонну деликатесных членистоногих обнаружили в микроавтобусе, находившемся у подпольного цеха, расположенного вблизи одного из многоквартирных домов поселка Зарубино Хасанского района.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, в самом помещении подпольного цеха сотрудники ведомства увидели бидоны с водой, пластиковую тару с остатками краба, весы и другие бытовые приборы, предназначенные для переработки морепродуктов. В овраге за зданием цеха обнаружены отходы от их переработки.

На морепродукты не оказалось документов. Владелец «производства» привлечен к административной ответственности, а сама продукция неподтвержденного качества подлежит утилизации.

Автор: Отдел новостей «В»