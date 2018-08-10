Красивые снимки и корь на память о Турции Отказ от прививок против опасных инфекционных заболеваний привел к появлению во Владивостоке очага кори.

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, в этом году зарегистрированы четыре случая заболевания острым инфекционным заболеванием. Корь поразила двух взрослых и двух детей.

Болезнь в Приморье завезли два туриста, отдыхавших в Турции. Еще два человека заразились, пообщавшись с отдыхавшими на Средиземном море, отметили в ведомстве.

– Заболевшие дети не были привиты против кори, в том числе один ребенок не привит по возрасту, привиты ли взрослые – также неизвестно, – уточнили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Сейчас медики проводят профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения кори среди населения Владивостока. Врачи осматривают всех людей, контактировавших с зараженными. Медики осмотрели порядка полутора тысяч человек. Из них прививки сделали 493 человека.

Также проводится иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических прививок (за 6 месяцев 2018 года получили прививку против кори 18944 человека).

Прививку против кори можно сделать в государственных медицинских организациях по месту жительства. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать прививку всем, у кого ее нет вовсе или есть одна из необходимых двух, а также неизвестно, привиты ли вообще люди.

Справка «В»

Корь – острое инфекционное заболевание, которое начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов. Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель, практически полное отсутствие аппетита, светобоязнь, слезотечение, резкое покраснение глаз, а в последующем – появление гнойного отделяемого. На 4-й день появляется сыпь в виде мелких красных пятнышек. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100 % случаев.

Автор: Анна МИРОНОВА