Материнский капитал пустили на обучение детей С начала года почти две тысячи семей Приморья обратились в органы соцзащиты за сертификатами на региональный материнский капитал, сообщили в пресс-службе региона.

Чуть более тысячи уже воспользовались средствами краевой поддержки по своему усмотрению.

Как уточнили в краевом департаменте труда и социального развития, размер краевой выплаты в этом году составил почти 170 тысяч рублей.

«С помощью средств материнского капитала можно оплатить медицинские, образовательные услуги или направить выплату на другие цели в рамках краевого законодательства. Но наиболее популярное направление – улучшение жилищных условий многодетных семей», – отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Такая же тенденция использования средств государственной поддержки сохраняется и у получателей федеральной выплаты. По данным краевого Отделения Пенсионного фонда России, с начала года обладателями материнского капитала по случаю рождения второго ребенка стали чуть более пяти тысяч приморских семей. Более 3,3 тысячи получателей направили часть средств на решение квартирного вопроса. «Это приобретение или строительство жилья, погашение кредитов и займов, включая уплату первого взноса и платежей по кредиту», – уточняют в федеральном ведомстве.

Все больше получателей федерального материнского капитала проявляют интерес к использованию средств на обучение детей. Число заявлений об оплате обучения и содержания детей в образовательных учреждениях выросло в этом году на 45 %.

Специалисты объясняют это тем, что с 2018 года снято трехлетнее ограничение по использованию средств на дошкольное обучение детей. Семьи могут направлять деньги на эти цели сразу после оформления сертификата. В итоге более 750 семей оплатили материнским капиталом детский сад и ясли.

Автор: Отдел новостей «В»