На дачные участки нагрянут с проверкой Уже с 15 августа во Владивостоке начнется смотр дачных участков и садоводческих обществ, которые подали заявки на участие в общегородском конкурсе на звание лучшего садовода и огородника, лучший участок и садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ), сообщили в пресс-службе мэрии.

Конкурсная комиссия выберет самых достойных и заслуженных. Имена победителей и призеров будут названы в номинациях: лучшее СНТ, садовый участок, цветовод, овощевод и плодовод.

Напомним, что победителей и призеров городского конкурса, который ежегодно пользуется большой популярностью среди дачников краевого центра, ждут ценные подарки от администрации года – сертификаты номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря.

В этом году на конкурс была подана 51 заявка. В числе конкурсантов – садоводы и огородники Владивостока, а также 17 СНТ, среди которых «Голубая Нива», «Дубки», «Мотор», «Корабелы», «Черемушки-1», «Рыбники» и другие.

Имена победителей и призеров станут известны в начале сентября. Вручение наград состоится на ежегодном городском празднике – Дне садовода и огородника.

Автор: Отдел новостей «В»