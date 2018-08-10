Горожане осваивают практику цигун: для здоровья и общения Уже четыре месяца общественное движение «Долголетие» продолжает проводить во Владивостоке бесплатные занятия по гимнастике цигун для пенсионеров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию общественного движения «Долголетие», потребность жителей в оздоровительной гимнастике превзошла ожидания организаторов, и вскоре после запуска проекта в сквере Ветеранов были открыты еще два места для занятий – на аллее Дениса Давыдова и стадионе школы № 56. Каждое занятие на этих площадках посещают от 40 до 70 человек.

По словам организаторов, люди занимаются гимнастикой с огромным удовольствием. Средний возраст участников 65 лет, но приходят и те, кому за 80. У каждого свои результаты – большинство отмечают укрепление мышц спины, ног и рук, улучшение подвижности и общего физического состояния.

«Для людей почтенного возраста цигун – это возможность не только улучшить свое здоровье, но и обрести новых друзей, встретиться со старыми знакомыми. Последнее время наблюдаем картину, как еще до прихода тренера пенсионеры повторяют упражнения и объясняют друг другу отдельные элементы. Все это создает теплую атмосферу в каждой группе», – рассказывает руководитель проекта «Долголетие» Юлия Беликова.

Бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой проходят:

– в сквере Ветеранов (ул. Ильичева, 11а) каждые понедельник, среду и пятницу с 9.00 до 10.00;

– на аллее Дениса Давыдова (ул. Русская, 27, остановки «Русская» или «Вторая Речка») каждые понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 11.00;

– на стадионе школы № 56 (Народный проспект, 27а, остановки «ТЦ «Тихоокеанский» или «Педучилище») каждые вторник, четверг и субботу с 9.00 до 10.00.

В ближайшем будущем у организаторов в планах проводить занятия на открытых площадках в районах Луговой и Эгершельда. Оттуда поступает много звонков от активных пожилых людей, и все они хотят заниматься гимнастикой цигун. Кроме того, общественное движение «Долголетие» планирует проводить бесплатные занятия зимой, поэтому приглашают меценатов для помощи в поиске помещений. К сотрудничеству приглашаются не только предприниматели, но и тренеры. Контактный номер 8-950-286-43-83.

Напомним, что бесплатные занятия гимнастикой цигун организованы общественным движением «Долголетие» при поддержке главы Владивостока. Виталий Веркеенко считает, что вовлекать в занятия спортом важно все категории населения. Этот проект специально разработан для старшего поколения, а во Владивостоке живут около 160 тысяч пенсионеров. И этот комплекс упражнений рекомендуют в лечебных и профилактических целях.

Автор: Отдел новостей «В»