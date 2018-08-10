Эгершельду вернут альтернативный проезд и построят новые детсады Глава приморской столицы совершил рабочую поездку на полуостров Шкота

Итогами выездного мероприятия стали два поручения: освободить муниципальные земельные участки от незаконных авторазборки и контейнерного склада, а также оперативно – до 15 августа – открыть движение автотранспорта по улице Станюковича, сообщили в пресс-службе администрации города.

Детсад вместо мастерской

Визит на полуостров Виталий Веркеенко начал с осмотра муниципальных земельных участков, предназначенных для строительства новых детских садов. На месте будущих дошкольных учреждений был выявлен самозахват городской территории.

Два земельных участка площадью почти два гектара в районе улицы Крыгина сегодня заставлены боксами под авторемонт и огромными контейнерами. Оба участка – бывшие земли министерства обороны – теперь находятся в собственности муниципалитета. Как выяснилось в ходе выездной проверки, у владельцев бизнеса есть договоры на аренду нескольких строений на этой территории, заключенные еще до оформления земли в городскую собственность.

«Иными словами, это просто самозахват. Надо немедленно освободить территорию. Кроме того, потребуем компенсацию за фактическую аренду земель муниципалитета. Здесь будут строиться объекты социальной инфраструктуры, микрорайон растет, ему нужны новые детские сады», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Демонтаж контейнеров и помещений авторемонта произойдет уже в ближайшее время. Проектирование детского сада начнется в течение трех недель. Уже сейчас известно, что он будет двухэтажным и рассчитан на 120 мест. В детском саду помимо игровых комнат и спален будут музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет. Строительные работы запланированы на будущий год.

Следующий объект, на котором сфокусировалось внимание главы Владивостока, – строительство дороги на улице Станюковича.

Напомним, что в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года здесь была разрушена дорога и повреждена теплотрасса. В ноябре 2017 года на участке улицы Станюковича было открыто одностороннее движение по направлению от дома № 1 к дому № 37 для легкового транспорта. Как выяснилось в ходе рабочей поездки мэра, вскоре автомобилисты вновь смогут пользоваться полноценным двусторонним проездом.

Представители подрядной организации ООО «КаскадСтрой» доложили, что работы по возведению подпорной стены многоуровневой парковки, которая служит опорой для проезжей части дороги, полностью завершены, грунты выдержали двойную нагрузку по сравнению с нормативной. Полностью восстановлена пешеходная зона, заканчивается устройство щебеночного основания дороги, и, как только позволит погода, будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.

«Здание красивое, украшает морской фасад Владивостока, но безобразие со строительными работами надо завершать, – отметил Виталий Веркеенко. – Оптимизируйте работы, ускоряйтесь. Необходимо открыть дорогу раньше обозначенного срока».

«Двустороннее автомобильное движение постараемся запустить здесь 15 августа, а к 1 сентября завершим все строительные работы», – заверили представители подрядной организации.

Стоит отметить, что на улице Станюковича будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автотранспорта вдоль дороги. Это позволит избежать массовой парковки личного автотранспорта и сужения проезжей части до одной полосы и тем самым организовать беспрепятственное движение по трассе.

Автор: Евгений СИДОРОВ