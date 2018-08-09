Реформа системы НТО во Владивостоке: что, зачем и почему От «торговли для торговли» – к «торговле для людей»: реформа нестационарной торговли, стартовавшая этой весной в приморской столице, переживает свою кульминацию. С улиц города массово демонтируют незаконные торговые объекты (НТО), параллельно оптимизируя существующую схему их размещения.

Городские власти уже определились с количеством и обликом киосков и павильонов. Муниципалитет подготовил новую схему размещения нестационарных торговых объектов, которую скоро представят общественности и предпринимателям. Для чего проводится реформа системы нестационарных торговых объектов, поясняется в материале, подготовленном для читателей «В» пресс-службой мэрии.

Что такое НТО

Как уточнили в управлении экономического развития администрации Владивостока, нестационарные торговые объекты изначально устанавливали, чтобы точки с мелкой розницей и товарами первой необходимости были в шаговой доступности для жителей рядом расположенных домов.

Ранее генеральные планы и застройка городов России не включали в себя места для торговых точек между многоквартирными домами микрорайонов. Вообще, так во всем мире – везде есть передвижные торговые сооружения, не связанные прочно инженерными сетями и прочими коммуникациями с земельным участком. Но обязательно расположенные в строго согласованных местах и согласованном количестве. На общероссийском уровне деятельность НТО регулирует федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

Где и как могут размещаться НТО?

Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со схемой размещения НТО с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Именно такая схема и разработана администрацией Владивостока вместо действующей.

«Торговля вне стационарных магазинов прежде всего покрывает потребности покупателей с низким доходом, тех же пенсионеров. В этом, пожалуй, главный ее плюс, – рассказывает начальник городского управления экономического развития Александр Вициенко. – Уличные предприниматели хорошо знают своего потребителя, в том числе и поэтому ларьки становятся отличным сбытовым каналом для местных производителей и оптовых рынков».

Сносить нельзя оставить

Во Владивостоке схема НТО, утвержденная в 2013 году, изначально включала более 1200 адресных ориентиров, но за несколько лет разрослась до практически 4000 торговых точек. На тротуарах, газонах, проезжей части – масса разномастных палаток, контейнеров и ларьков, зачастую с одинаковым ассортиментом и высокими ценами.

«За несколько лет накопилось гигантское количество самовольных времянок. Сегодня мы пришли к тому, что нужно, с одной стороны, ликвидировать незаконные объекты, с другой – не пополнять существующую схему размещения НТО новыми точками, а оптимизировать ее. Незаконные ларьки, конечно же, мы сносим, – утверждает начальник управления экономического развития. – И в этом с нами полностью согласны горожане. Ведь зачастую обнаруживается, что в некоторых точках реализуются продукты сомнительного качества, а другие НТО просто установлены посередине тротуара и мешают потоку пешеходов, затрудняя проход, например, мамам с колясками».

Кроме того, незаконные НТО составляют недобросовестную конкуренцию предпринимателям, работающим в правовом поле, добавил он. По словам специалистов, в городе нет дефицита объектов малой торговли, поэтому сносу подлежат буквально все незаконные торговые точки.

С момента старта кампании по зачистке города от нелегальных ларьков (их стали массово убирать весной текущего года) демонтированы уже сотни незаконных объектов. Некоторые собственники после уплаты штрафов упорно возвращают прилавки обратно, но нужно понимать, что их вновь постигнет та же участь. Кроме того, после принятия краевого закона штрафы за повторные нарушения вырастут в разы, подчеркнули специалисты.

По данным городского управления экономического развития, на 1 августа 2018 года во Владивостоке действуют свыше 2000 нестационарных торговых объектов. Из них разрешение на торговлю имеют немногим более тысячи. По словам Александра Вициенко, в городе снесут еще около 900 нелегальных ларьков.

Второй этап реформы – оптимизация действующей схемы. Сотрудники административно-территориальных управлений города совместно с жителями определили, какие точки надлежит исключить из схемы. Это порядка 200 объектов. Но НТО в городе, конечно, останутся. Отказываться от «уличных лавочек» совсем или серьезно сокращать их количество неразумно, считают специалисты. Киоски удобны покупателю, держат в конкурентном тонусе ретейлеров, снижают социальную напряженность, дают работу местным жителям и в будущем будут наполнять бюджет налогами. Но при этом предприниматели, которые намерены работать в системе нестационарной торговли, должны соблюдать требования к уровню зарплат своих сотрудников, качеству продукции и внешнему виду НТО.

Во-первых, это красиво…

«Сейчас многих горожан раздражает разноформатность киосков. Нет стилевого единства, – рассказывает заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Петр Карпов. – Эта беда связана с тем, что механизма воздействия на соответствие объектов стилевым нормам не было, но сейчас разрабатывается».

Новая схема размещения НТО поможет вписать уличную торговлю в городскую среду без архитектурных потерь, уверены эксперты. После ее согласования размещение нестационарных торговых точек будет проходить на конкурсной основе, а победителям аукционов будут выданы рекомендации, каким должен быть внешний вид НТО. При этом специалисты уверены, что такое обновление может привести к росту спроса на продукты или сувениры. Стильная и чистая торговая точка привлечет больше внимания как горожан, так и туристов, считают эксперты.

«Владивосток должен становиться современным, уютным городом, и неопрятные ларьки из эпохи 90-х этому явно не способствуют. Устаревшие торговые прилавки, прямо скажем, уродуют облик города. Поэтому принято решение рекомендовать предпринимателям уделить особое внимание внешнему виду своих торговых точек, – утверждает Александр Вициенко. – Сама реформа преследует несколько целей: покупатели будут приобретать продукты в чистом ларьке, имеющем все документы, в том числе о надлежащем санитарном состоянии торговой точки. Также мелкая торговля должна быть законной и приносить прибыль в городскую казну. Одна из наших задач – увеличение доходной части городского бюджета, ведь это отремонтированные дороги, новые скверы, лавочки, урны и сотни других нужных городу вещей».

Опыт других городов России

Приморская столица является чуть ли не единственным городом страны, где нестационарные торговые точки на сегодняшний день ни копейки не платят в городской бюджет. Реформа НТО предполагает, что администрация Владивостока собирается размещать по новой схеме ларьки и павильоны, то есть предприниматель за то, чтобы вести бизнес, будет, как это происходит в других городах России, платить по договору муниципалитету. Таким образом, Владивосток уходит из стереотипа торговля для торговли и переходит к новому смыслу: торговля для людей.

Автор: Отдел новостей «В »