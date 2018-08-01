Приморье, ты прекрасно! У вас, читатель, тоже перехватило дыхание от этих фотографий? Как удивителен наш край! И как важно, что не дают нам забывать о великолепии пейзажей Приморья такие фотографы, как Виталий Берков, чьи снимки мы сегодня и предлагаем вашему вниманию.

Виталий Берков – финалист выставки всероссийского фотоконкурса от журнала National Geographic «Дикая природа России», шестикратный победитель проекта «Посмотри на Владивосток», двукратный победитель Тихоокеанской международной туристской выставки Pacific International Tourism Expo… О своем кредо Виталий говорит так: «Хочу показать окружающим ту красоту, которую я вижу своими глазами. Показать, что наш родной край не менее интересный, чем другие раскрученные места в России».

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ