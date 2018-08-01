О 90-х громко и весело Начались съемки музыкально-романтической комедии «90-е. Весело и громко» для телеканала СТС. В 21 серии проекта расскажут о рок-группе последнего десятилетия прошлого века.

Состоит коллектив из гитаристов Васи и Паши, студентки хорового училища Жени, десантника Боба и преподавателя классического вокала Птицына. На пути к всеобщей любви и славе будущих звезд ждут встречи с криминальными авторитетами, появление новых чудес техники – пейджеров, а также всевозможные соблазны. Свою карьеру музыканты начнут в ресторане одного из новых русских, которого играет Ян Цапник. Роли участников квинтета исполнят Стася Милославская, Филипп Ершов, Роман Курцын, Дмитрий Никулин и Егор Трухин.

– Уверен, что у зрителей, когда они будут смотреть наш сериал, возникнет ощущение, что они достали альбом с фотографиями своей молодости или даже юности, – говорит Роман Курцын (в сериале ему досталась роль Боба). – Это фильм о светлых и чистых эмоциях, о рок-группе, которая хотела поменять мир и прежде всего сердца людей, которые встречаются на пути молодых артистов. Сам я с благодарностью вспоминаю те годы. Потому что именно в 90-е формировались моя личность и характер.

Автор: ИА «Столица»