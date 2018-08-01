Участников шоу отправили в полет на воздушном шаре. С дыркой Ведущая популярного шоу на канале НТВ «Пора в отпуск» Софья Каткова рассказала, какое испытание организаторы программы случайно устроили для одной семейной пары. Прямо перед полетом мужчины и женщины… порвался воздушный шар. Но съемки начались, и отступать было некуда…

– Управлять воздушным шаром в воздухе практически невозможно, – рассказывает телеведущая. – Его можно лишь опускать вниз или поднимать вверх. Пилот только регулирует высоту и ловит направление ветра. Поэтому часто при снижении воздушный шар садится на кроны деревьев или крышу дома. И наш шар во время предыдущего полета вот таким образом порвали: он зацепился за ветки, и в нем образовалась огромная дыра. На самом деле эта дыра ни на что не влияет, но выглядит довольно устрашающе. Когда наши герои подошли к корзине с шаром, их глаза стали огромными! Они видели только дыру! К тому же оказалось, что участница боится высоты… Супруги все же рискнули подняться вверх. Мы не знали, где они приземлятся, поэтому следовали за ними на машине, не выпуская шар из вида и поддерживая связь по рации. В итоге все закончилось благополучно. Они приземлились во дворе частного дома. Хозяева сначала удивились, а потом пригласили всех нас в гости.

Автор: ИА «Столица»