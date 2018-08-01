Юрий Степанов снова снимается в кино В Белоруссии идут съемки новой 16-серийной саги «Отчим» для Первого канала. В исторической ленте снимаются Карина Андоленко, Александр Бухаров, Антон Хабаров, Владимир Гостюхин и Василий Бочкарев.

Сюжет основан на воспоминаниях автора сценария Николая Лырчикова о своем детстве, прошедшем в сибирской деревне. Юного сына героини Карины Андоленко играет младший из трех сыновей трагически погибшего в начале весны 2010 года актера Юрия Степанова. Мальчик был назван в честь своего отца, которого он при жизни не увидел: страшная автоавария, унесшая жизнь артиста, произошла за несколько недель до появления Юры на свет.

– Юра Степанов очень похож на своего отца. Скажу вам честно: характер у мальчика тяжелый, с ним на площадке не так просто, – улыбается режиссер сериала Сергей Гинзбург. – У нас в картине вообще очень много детей, но остальные ребята уже где-то снимались, у них есть опыт подобного рода. А у Юры это первая работа в кино. Но он очень здорово играет – талантом парень пошел в отца!

Автор: ИА «Столица»