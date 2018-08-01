Для Первого канала устроили свадьбу по-советски Кинокомпания «Марс Медиа» снимает серил «СССР» для Первого канала. На днях состоялись съемки одной из самых ярких сцен проекта – свадьбы одного из главных героев сериала, Самвела Саркисяна, роль которого исполняет харизматичный Самвел Тадевосян.

Жених – романтичный парень из Ленинакана, который мечтает быть художником. С первого взгляда он влюбляется в Веру, младшую сестру своего друга. Молодые люди принадлежат к разным мирам, но ни это обстоятельство, ни запрет родителей быть вместе не разрушают любовь между ними. Самвел даже готов отказаться от призвания, лишь бы быть рядом со своей избранницей.

– Каждый раз, когда мы репетируем очередную сцену, мне приходится рассказывать молодым артистам, как у нас все происходило в начале 80-х годов прошлого века, – сообщил нам режиссер Алексей Рудаков. – Им трудно поверить, что тогда жизнь была совсем другой. Например, отношение к длинным волосам у мужчин или неформальному стилю одежды тогда и сейчас совершенно разное. Рассказываю, как было сложно купить хорошую одежду, костюмы. Их или шили по индивидуальному заказу, или доставали по блату. Я даже попросил актеров перед началом съемок посмотреть несколько фильмов о жизни советских людей, чтобы проникнуться романтизмом того времени.

Автор: ИА «Столица»