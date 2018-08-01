Сергей Губанов стал парфюмером Актер Сергей Губанов решил попробовать себя на новом поприще. Артист захотел создать свою линейку ароматов унисекс.

– Пару лет назад, когда случился скачок курса валют, мои любимые духи подорожали с приемлемой цены до 10–15 тысяч рублей, – рассказал нам Сергей. – И тогда мне захотелось попробовать создать аромат для себя. Я стал экспериментировать. Потом рассказал об этом друзьям – так и начался мой парфюмерный бизнес. Никто не думал, что хобби станет приносить доход. Теперь друзья просят придумать что-то и для них, индивидуально. Это очень увлекательное занятие. Профессия парфюмера – настоящая метафизика, поэтому я работаю не один, а в команде, где за «математику» и «химию» отвечают люди, имеющие соответственное образование.

Автор: ИА «Столица»