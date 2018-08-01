Гарика Мартиросяна ждут на родине В начале осени звезды популярного шоу Comedy Club посетят Ереван. В столице Армении и родном городе одного из резидентов проекта Гарика Мартиросяна пройдет фестиваль юмора.

– Ереван – это невероятный город с открытой душой и богатой историей, и в этом году он отмечает юбилей – 2800-летие! – рассказал Мартиросян. – Сколько всего у меня с ним связано! Расскажу одну забавную историю. Когда я только поступил в Ереванский государственный медицинский университет, думал, что посещение моргов нас ждет через несколько лет обучения. Но первым же уроком была анатомия, и преподаватель повела нас в специальное помещение… Помню, несколько девочек упали в обморок. А мы с моим другом Тиграном все-таки выдержали это испытание.

Автор: ИА «Столица»