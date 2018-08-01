Артистам пришлось стать докторами Необычный эпизод произошел на съемках нового 20-серийного фильма «Скорая помощь», который будет показан на НТВ. В картине рассказывается о непростых буднях сотрудников неотложки.

– Как-то во время съемки очередной сцены, где были задействованы Гоша Куценко, Марина Доможирова, Александр Тютин и Степан Куликов, к актерам в форме медицинских работников подбежала женщина с ребенком, – рассказал режиссер-постановщик сериала Богдан Дробязко. – Оказалось, что малыш, играя на детской площадке, рассек себе бровь. Его мама растерялась и не нашла ничего лучшего, чем обратиться за помощью к актерам, исполняющим роли врачей. И надо сказать, что Гоша, Марина, Саша и Степа повели себя как настоящие доктора: они обработали рану и остановили кровь, а уже после этого вместе с мамой отправили ребенка в больницу.

Автор: ИА «Столица»