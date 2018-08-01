Хамы рулят Жители Владивостока жалуются на неподобающее поведение водителей коммерческих автобусов

С начала июля специалисты управления транспорта администрации Владивостока зафиксировали 10 нарушений в работе частных компаний-перевозчиков. Всего же за год на транспортные предприятия наложено более 150 штрафов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Водитель ответил, что его зовут Магомед, после чего вырвал у меня из рук телефон и через водительское стекло кинул его на проезжую часть»

«Когда я проходил перед передней частью автобуса, водитель предпринял попытку совершить на меня наезд»

Основные жалобы поступают не только на техническое состояние машин, но и на поведение водителей, которые разговаривают по телефону без гарнитуры, курят, грубят пассажирам.

Ситуацию выправляет муниципальный автобусный парк. МПВ «ВПОПАТ № 1» всегда служило примером цивилизованного подхода к услуге пассажирских перевозок и задало высокие стандарты: чистые салоны, строгий контроль за техническим состоянием машин, ежедневные медосмотры водителей. Предприятие было первопроходцем во внедрении современных технологий (стоит вспомнить и ГЛОНАСС, и систему безналичного расчета). Но сегодня оно поставлено в жесткие условия: с одной стороны, социальная нагрузка (автобусы предприятия работают на невыгодных, но необходимых для горожан маршрутах, от которых отказываются частники), с другой – рынок, где балом правит рентабельность, а не комфорт. В прошлом году после решения УФАС предприятие было лишено бюджетной поддержки. Антимонопольщики посчитали, что субсидирование муниципального предприятия создает неконкурентные условия и ущемляет в правах частных извозчиков.

Испорченные нервы, разбитый телефон

На минувшей неделе в редакцию газеты «Владивосток» пришло гневное письмо от жителя города, возмущенного поведением водителя коммерческого автобуса. Приведем его полностью.

«19 июля 2018 года примерно в 17 часов я сел на остановке общественного транспорта «Фабрика «Заря» в автобус № 24 (госномер В515ЕА 125, марка «ДЭУ»), следующий до необходимой мне остановки.

Во время движения автобуса я обратил внимание, что водитель пользуется сотовым телефоном без использования устройства – гарнитуры, позволяющей не задействовать руки. Он разговаривал по телефону, активно вел переписку с кем-то. Я, как сознательный гражданин и как человек, который сам управляет транспортным средством, был крайне возмущен пренебрежением безопасностью пассажиров и других участников движения. Я сразу решил, что сообщу в компетентные органы о нарушении ПДД.

Для подтверждения своих слов и для последующей передачи доказательств я стал снимать противоправные действия водителя на мобильный телефон, одновременно сделав замечание водителю. Он услышал и увидел, что я снимаю его и обращаюсь к нему, прекратил пользоваться телефоном, однако высказался нелицеприятно в мой адрес. После этого я, чтобы не отвлекать его от движения, отошел в сторону и выключил телефон. Одновременно я начал искать на стенде информации автобуса данные водителя и организации, которая осуществляет перевозки по данному маршруту.

Не обнаружив этой информации, необходимой при обращении в управление транспорта Владивостока с соответствующим заявлением, я на нужной мне остановке (Седанка) направился к выходу и включил видеозапись на телефоне.

Поравнявшись с водителем, я протянул ему деньги за проезд и, когда получал сдачу, задал вопрос, как зовут водителя автобуса. Водитель ответил, что его зовут Магомед, после чего вырвал у меня из рук телефон и со всей силы через водительское стекло кинул его на проезжую часть. Телефон разбился вдребезги. Пассажиры стали возмущаться поведением водителя. Я вышел из автобуса, чтоб поднять с проезжей части телефон в надежде, что запись этого поступка сохранится на микрокарте.

В момент, когда я проходил перед передней частью автобуса, водитель предпринял попытку совершить на меня наезд, но я услышал, как пассажиры стали кричать на него, и он прекратил свой преступный замысел. Однако вскочил со своего водительского сиденья и попытался выйти ко мне на улицу. Но и в этом случае пассажиры его остановили.

Я вернулся к передней двери автобуса и сообщил водителю, что после всех этих инцидентов я собираюсь вызвать полицию и что ему лучше остаться на месте преступления. После чего водитель объявил о конечной остановке и попросил пассажиров покинуть салон. Выходящие пассажиры выражали мне слова поддержки, но кто-либо остаться в качестве свидетеля не пожелал либо не смог. Я, находясь в обескураженном состоянии, не догадался взять контактные данные тех пассажиров, кто видел все эти события.

Очень бы хотелось, чтоб приехавшая следственно-оперативная группа не ограничилась формальным подходом, поскольку, со слов полицейских, водитель ничего не признал, а мое слово против его слов не имеет никакого веса. Очень бы хотелось, чтобы такие водители понесли наказание, иначе они уверуют еще больше в свою безнаказанность и вседозволенность. А ведь, действительно, именно концентрация и внимательность водителя могут служить гарантом безопасности участников дорожного движения».

Нарушение и наказание

Все жалобы пассажиров аккумулируются в управлении транспорта администрации Владивостока. Каждая жалоба – повод для разбирательства и в случае подтверждения информации наказания нерадивого перевозчика.

Как отмечают в пресс-службе администрации краевого центра, самые распространенные нарушения – это несоблюдение установленных графиков и интервалов движения автобусов, неудовлетворительное санитарное и техническое состояние подвижного состава, нарушение правил безопасности и качества обслуживания при осуществлении перевозок: курение в салоне автобуса, а также разговоры по телефону без беспроводной гарнитуры.

Штрафы за такие нарушения составляют от пяти до восьми тысяч рублей. Например, восемь тысяч платит руководитель компании-перевозчика за водителя, который во время движения общается по телефону без использования специальной гарнитуры, либо курит в салоне, либо нарушает график или маршрут. Пять тысяч рублей – сумма штрафа за грязь в салоне, а также высадку и посадку пассажиров в неположенном месте.

Однако далеко не во всех автобусах на стендах расположены контакты управления транспорта и иные телефоны, по которым пассажиры, ставшие свидетелями нарушения, могут сообщить о нем. Что, кстати, также является грубым нарушением правил перевозки пассажиров. Частные извозчики зачастую игнорируют обязанность размещения в салонах необходимой информации. Письмо в редакцию «В» – яркое тому подтверждение. К сожалению, случай не единичный.

Главное, чтобы бизнес не страдал?

Локомотивом системы цивилизованного общественного транспорта во Владивостоке остается муниципальное предприятие. Справляться с этой ролью особенно тяжело в условиях отсутствия бюджетной субсидии. В то время как львиная доля маршрутов МПВ «ВПОПАТ № 1» – социальные. К примеру, в прошлом году из 18 маршрутов, на которых работали автобусы предприятия, социальных было 16. И только два считались рентабельными.

Да, социальные маршруты не приносят прибыли. Они имеют большую протяженность, ведут в отдаленные уголки города. Но они необходимы жителям и в большинстве своем созданы как раз по их просьбам. Разве можно от них отказываться?

Частники считают: можно. И отказываются. Есть, например, маршрут 29Д «ТЦ «Изумруд» – Бухта Воевода». Протяженность его огромна. Вдобавок 50 километров приходится ехать по грунтовой дороге. Частные перевозчики работать на нем категорически не желают. Есть еще маршрут 29К, маршрут 22, которые доставляют людей на Канал, в бухту Парис, 12-й маршрут («Героев «Варяга» – «Семеновская»), 95-й, идущий в Снеговую Падь, и так далее.

Да, это приносит убытки, но задача муниципального транспорта – обеспечивать город социальными маршрутами и делать это качественно, в пример другим. Предприятие осуществляет деятельность строго по закону. Работники имеют полный социальный пакет. А главное, все требования, которые предъявляются к современному общественному транспорту (техническая проверка машин, медицинский осмотр водителей и т.д.), беспрекословно выполняются. Все это ради повышения качества и безопасности перевозок. Грубость и непрофессионализм водителей здесь неприемлемы.

Напомним, что в прошлом году антимонопольная служба посчитала, что администрация Владивостока, подняв муниципальный автопарк на качественно новый уровень и предъявив высокие требования к уровню перевозки пассажиров, ущемила интересы частных перевозчиков. Комфорт – не главное. Главное, чтобы бизнес не страдал. Очевидно, что теперь остается пожинать плоды этого спорного решения – когда в виде хамства, когда в виде грубых нарушений, а когда и получая все это, вместе взятое.

Справка «В»

Перевозку пассажиров на внутренних линиях Владивостока сегодня осуществляют 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, в том числе одно муниципальное – МПВ «ВПОПАТ № 1»; на городском наземном электрическом транспорте одно предприятие – ОАО «Электрический транспорт»; на морском транспорте два коммерческих предприятия – ООО «Танира», ООО «Анвест-ДВ». Наземная маршрутная сеть города состоит из 93 автобусных маршрутов, двух троллейбусных, одного трамвайного и маршрута фуникулера. Ежедневный выход транспорта в среднем составляет 550–600 автобусов, 15 трамваев, 10 троллейбусов.

Автор: Евгений СИДОРОВ