Поздравляю, вы теперь экстремист! Можно опубликовать в соцсетях картинку из учебника и загреметь под уголовную статью, утверждает адвокат Галина Антонец

Жительница Барнаула, 23-летняя Мария Мотузная, обвиняется в двух уголовных преступлениях: оскорблении чувств верующих – по части 1 статьи 148 УК РФ, а также экстремизме – по части 1 статьи 282 УК РФ. Как следует из материалов дела, девушка размещала в соцсети «изображения с тематикой неприятия к лицам негроидной расы, а также отрицательного характера изображения священнослужителей».

«И на вас всегда будет висеть это клеймо: привлекался по экстремистской статье»

«Система не разбирается в причинах, она наказывает. Никакого снисхождения!»

«Целая статья в Большой советской энциклопедии про Чеченскую республику признана экстремистским материалом»

На минувшей неделе, 23 июля, сообщает «Росбалт», Мария Мотузная описала подробности своего дела в виде серии твитов от первого лица (желающие могут найти и прочитать). Уточняется, что в деле два свидетеля: их оскорбили и вызвали у них неприятие картинки, которые Мотузная сохранила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» еще в 2015 году. Первое заседание суда по делу должно пройти 6 августа.

Как видим, экстремизм, «обитающий» в Интернете, деяние наказуемое – как административно, так и уголовно. Усмотреть экстремистское содержание могут в любом материале, начиная с фраз, выражающих неприязнь к кому-либо, и заканчивая рассуждениями о целостности территории Российской Федерации.

Медийный адвокат из Владивостока Галина Антонец подробно рассказала, в чем здесь таится опасность, кто может быть обвинен в экстремизме и что грозит за такую деятельность.

Попадает молодежь

– Галина Ивановна, вам наверняка известна статистика по делам об экстремизме в Приморье. Цифры растут или нет?

– Статистика по привлечению к ответственности по так называемым экстремистским статьям растет. Более того, можно однозначно сказать, что эта ответственность молодеет. Чаще всего под наказание стали попадать молодые люди.

– То есть теперь «экстремистскими делишками» занимается преимущественно молодежь?

– Да, чаще всего попадает молодежь и даже дети. Причем они редко размещают какие-либо картинки именно с целью пропаганды экстремизма или призыва к таким действиям.

Взрослые замечены в экстремизме реже, но они точно попадают под статью. Приведу пример. Взять хотя бы статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая наказывает за демонстрацию либо пропаганду нацистской символики или атрибутики. Можно опубликовать картинку из учебника истории про Великую Отечественную войну или фотографию из Южной Кореи на фоне буддийского храма… и формально загреметь под статью. Штраф там небольшой – тысяча рублей. Но, поздравляю вас, вы теперь экстремист. И на вас всегда будет висеть это клеймо: привлекался по экстремистской статье.

Очень надеюсь, что удастся пробить изменения в данную статью и наказываться будет только демонстрация с пропагандой, а не просто демонстрация символики.

Нарушает каждый второй

– Что движет детьми, когда они делают репосты в соцсетях?

– Я не психолог и не знаю, что ими движет. Могу рассуждать и делать какие-то выводы только исходя из своего личного и профессионального опыта.

99,9 % случаев попадания детей под экстремистские статьи не имеют ничего общего с настоящим экстремизмом. Глупость, незнание закона, желание выглядеть крутым, выделиться – это есть. Но система не разбирается в причинах, она наказывает. Никакого снисхождения! У меня такое впечатление, что на «экстремистских» детях делают статистику.

Далеко ходить не надо – нарушает каждый второй. Сейчас система настроена на наказание, а не на профилактику. Информации для детей дается очень мало, а если дается, то сухим официальным языком, языком запугивания и запретов. А с ребятами надо говорить на их языке, объяснять, а не пугать, общаться, а не строить их по стойке смирно. Создается впечатление, что никто не хочет менять то, что построено сейчас. Детей-«экстремистов» удобно иметь для красивых отчетов.

На фоне этого стоит отметить, что именно само гражданское общество, общественные организации, просто активные неравнодушные люди пытаются что-то изменить, найти подходы к детям и их родителям. И что еще замечательно, на эту работу активно выделяются гранты. Не устану благодарить Майю Шалунову за то, что она делает, ее «Школа родителей» и поездки по краю показали, что потребность в знаниях просто колоссальная. Надеюсь, у нас в итоге получится изменить ситуацию.

На усмотрение «бдительных». И суда

– Что происходит с теми, кто пойман на распространении материалов экстремистского содержания?

– Все зависит от того, какие именно материалы, а также по какой статье будет квалификация. Я расскажу, что обычно происходит в ситуациях обнаружения таких постов.

Итак, кто-то обнаружил в вашей ленте что-то, что, по его мнению, нарушает закон. Допустим, картинку с парада Победы, где сжигают фашистские знамена со свастикой. И этот сознательный кто-то сообщает об этом органам правопорядка. Полиция фиксирует нарушение (скрин и все такое). Потом запрос в соцсеть «ВКонтакте», которая выдает все данные на вас, какие есть (номер телефона, ID и т.д.). Устанавливают, где вы живете. Приходят домой или в офис, вызывают, доставляют, опрашивают, составляют протокол. Могут изъять оборудование, с которого вы размещали материал. Далее суд, штраф в одну тысячу рублей. Поздравляю, вы экстремист.

Если то, что вы разместили (репостнули, лайкнули), содержит состав статьи 282 УК РФ (разжигание розни и т.д.) или состав статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих), то тут сначала проведут экспертизу. Экспертиза должна быть комплексная: информацию оценивают на наличие экстремизма психолог и лингвист. Нашли? Тогда чаще всего арест, изъятие всего, что в доме есть компьютерного, ну и так далее до суда. А там уже суд будет решать, есть ли нарушение закона и насколько вы его нарушили.

Незнание закона – не алиби

– В чем могут усмотреть экстремизм? Могут ли обнаружить экстремистские темы, например, в стихах?

– Где угодно: стихи, песни, известные фразы. Я не буду их тут упоминать. Зайдите сами на сайт Минюста, там опубликован перечень экстремистских материалов. Посмотрите. Поверьте, вы будете удивлены, так как можете найти там фразы, которые вы регулярно употребляете, даже не зная, что это экстремизм. Что еще? Демотиваторы, фотографии, картинки, видео. Информация в любом виде и воплощении может быть признана экстремистской.

Например, целая статья в Большой советской энциклопедии про Чеченскую республику признана экстремистским материалом. И как тут не вспомнить известную фразу: «Незнание закона не освобождает от ответственности»?

Я бы ее еще дополнила вот чем. Кажущийся вам очень убедительным аргумент «почему ему можно высказываться, а мне нет, почему меня наказывают, а его нет, ведь у меня всего лишь репост» тоже не работает. И не освобождает от ответственности.

Анонимности в Сети нет!

– На каких ресурсах чаще всего распространяют подобные материалы?

– Чаще всего попадают под наказание те, кто сидит «ВКонтакте». Эта социальная сеть просто лидер по упоминанию в судебных решениях по экстремистским статьям. Причем наказать могут как за свежий пост, так и за пост годичной и большей давности (вспомним пример Марии Мотузной. – Прим. ред.). Могут наказать и за лайк, и за репост. И за музыку, которую вы себе добавили в плей-лист.

Почему больше всего «ВКонтакте»? Могу высказать только свое мнение. Во-первых, это соцсеть преимущественно молодых, а где молодость, там дерзость, стеб и шутки на грани. Там поиск себя, незнание закона или вызов закону, рамкам, которые установлены. Об ответственности и последствиях, как правило, не думают. И, во-вторых, конечно же, есть ошибочное мнение, что тебя не найдут. Найдут еще как! И накажут.

Анонимности в Сети не существует, а «ВКонтакте» и подавно. Сейчас по новым правилам, которые вступили в силу с 1 июля 2018 года, для того чтобы получить доступ к вашим персональным данным, переписке и прочему, даже не нужно получать решение суда. Соцсети, такие как «Одноклассники» и многие другие, все хранят и по первому требованию выдают органам.

Лучше держите свое мнение при себе

– Какое наказание грозит тем, кто призывает к экстремизму?

– Хороший вопрос! Объясню почему. Допустим, я рисую свастику на заборе, вы стоите рядом и говорите мне: «Рисуй давай, и еще вот тут подрисуй, и еще пару крестиков не забудь…» Так вот, я за рисование свастики пойду по статье 20.3 КоАП и отделаюсь штрафом в тысячу рублей. А вы пойдете за подстрекательство по статье 280 УК и можете реально сесть в тюрьму на четыре года. За призывы в Интернете или с использованием СМИ наказание еще круче – до семи лет.

И не дай вам бог усомниться в территориальной целостности Российской Федерации и публично высказаться об отделении от нее того или иного региона! Или призвать пересмотреть принадлежность Курил или Крыма. Даже если это высказано в форме мнения, оценочного суждения и ваши слова не имеют под собой реального желания что-либо менять, вы все равно рискуете. Потому что Крым – российский, Курилы тоже наши, и может быть только так и никак иначе. Сомневаетесь? Держите свое мнение при себе, если не хотите оказаться за решеткой.

Справка «В»

Уголовные дела по статье «экстремизм» из-за публикаций в соцсетях стали в России распространенным явлением. Всего, по официальным данным Генпрокуратуры, в 2017-м было возбуждено более 1,5 тысячи дел по этой статье. При этом, подчеркивают СМИ, резко выросло число приговоров за экстремизм.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ за 2017 год, растет количество осужденных по ст. 280 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя), ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности), ст. 282 (возбуждение ненависти, вражды, а равно уничижение достоинства человека), ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 (организация деятельности организации, запрещенной за экстремизм), ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности) УК РФ.

В 2017 году по этим статьям были осуждены 604 человека, что в четыре раза больше, чем в 2011-м. При этом 460 осужденных обвинялись по статье 282.

Согласно исследованиям общественной организации «Центр экономических и политических реформ» более 50 % осужденных по экстремистским статьям составляет молодежь до 25 лет.

Автор: Дарья НАУМЕЦ, РИА VladNews