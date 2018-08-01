А кто плюет на правила, тому отключим свет! Администрация Владивостока рассмотрит вариант принудительного отключения незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО) от сетей электроснабжения.

Такую задачу на минувшей неделе поставил Виталий Веркеенко директору МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) и руководителю управления экономического развития, информирует пресс-служба мэрии.

– Предприниматели, ведущие незаконную деятельность, понимают, что, пока до них не дошли руки властей и их ларьки не снесли, никто не помешает им работать незаконно, и пользуются этим. Более того, предприимчивые сезонные бизнесмены – продавцы прохладительных напитков и мороженого, владельцы летних кафе, комплексов отдыха и развлечений, подключаясь к городским сетям электроснабжения, крадут нашу электроэнергию, – пояснили во ВПЭС. – В этом случае нам необходимо объединить силы с районными административно-территориальными управлениями, чтобы отключить такие объекты от электроснабжения и пресечь незаконную торговлю.

Напомним, что по поручению главы города разработан проект новой схемы размещения НТО во Владивостоке. Планируется, что он будет утвержден городской думой уже в нынешнем августе. В новую схему войдут 1237 нестационарных торговых объектов.

Автор: Отдел новостей «В»