А кто плюет на правила, тому отключим свет!

Администрация Владивостока рассмотрит вариант принудительного отключения незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО) от сетей электроснабжения.

1 авг. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4371 от 1 авг. 2018

Такую задачу на минувшей неделе поставил Виталий Веркеенко директору МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) и руководителю управления экономического развития, информирует пресс-служба мэрии.

– Предприниматели, ведущие незаконную деятельность, понимают, что, пока до них не дошли руки властей и их ларьки не снесли, никто не помешает им работать незаконно, и пользуются этим. Более того, предприимчивые сезонные бизнесмены – продавцы прохладительных напитков и мороженого, владельцы летних кафе, комплексов отдыха и развлечений, подключаясь к городским сетям электроснабжения, крадут нашу электроэнергию, – пояснили во ВПЭС. – В этом случае нам необходимо объединить силы с районными административно-территориальными управлениями, чтобы отключить такие объекты от электроснабжения и пресечь незаконную торговлю.

Напомним, что по поручению главы города разработан проект новой схемы размещения НТО во Владивостоке. Планируется, что он будет утвержден городской думой уже в нынешнем августе. В новую схему войдут 1237 нестационарных торговых объектов.

Автор: Отдел новостей «В»