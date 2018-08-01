Незаконным тут не место Специалисты городской администрации рассказали, какие объекты и почему сносят во Владивостоке

Ежедневно в приморской столице выявляются десятки незаконных объектов, которые без имеющихся на то разрешительных документов устанавливают предприимчивые граждане. И так же систематически городские власти ведут работу по демонтажу самовольно воткнутых там и сям торговых точек и гаражей, рекламных конструкций и заборов и прочих подобных сооружений.

Никому это не нравится

Как известно, больше всего нареканий у горожан вызывают торговые точки, которые с завидной регулярностью появляются в разных районах города. В них ведется реализация овощей и фруктов, мясной и рыбной продукции и других товаров. Подтверждающих качество продукции документов у продавцов нет.

Жалуются владивостокцы и на многочисленные гаражи, устанавливаемые во дворах и на других городских территориях, – старые, ржавые и неприглядные строения существенно портят вид города.

Вызывают большие нарекания и автомобили, с которых ведется незаконная торговля и оказываются услуги по так называемой ночной парковке.

А незаконная реклама, хаотично установленная в разных точках города, не только портит вид, но и создает множество других проблем: пешеходам доставляют неудобство штендеры, выставленные прямо на пешеходных зонах и тротуарах, а баннеры и рекламные растяжки порой существенно снижают обзор автомобилистам, закрывают дорожные знаки. Рекламщики, желающие рассказать о себе и своем бизнесе, не задумываются о природе и нещадно спиливают ветки, а порой и целые деревья, чтобы их конструкции стали более заметными. Делать все это категорически запрещается и карается штрафами по административному законодательству.

Как уже сообщал «В», глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу перед специалистами городской администрации сделать город чище и красивее, избавить от незаконных торговых точек, гаражей, рекламных конструкций, старых брошенных автомобилей.

На каком основании

Все мероприятия по выявлению и демонтажу незаконных объектов ведутся в приморской столице в рамках земельного контроля и на основании муниципального правового акта (МПА) № 30 «О порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории Владивостокского городского округа».

Что является незаконным объектом

Согласно действующему МПА под самовольной постройкой понимаются строение, сооружение или иное имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, либо созданное без получения на это разрешения. К таким объектам относятся временные строения, павильоны, киоски, лотки, металлические гаражи, строительные материалы (бетонные плиты, блоки, заборы и т.д.), брошенные автомобили, рекламные и другие конструкции.

Выявление самовольных построек: с чего все начинается

Выявлением незаконно установленных объектов занимаются сотрудники администрации Владивостока – административно-территориальных образований (АТУ) во всех районах города.

– Ежедневно выходим в рейды и выявляем незаконные объекты. Поводом для проверки могут послужить не только плановые мероприятия, но и обращения граждан, поступающие в администрацию города, – объясняют специалисты АТУ.

При выезде на место и выявлении того факта, что объект установлен самовольно и на земле, не принадлежащей собственнику, составляются акты. Один экземпляр акта наклеивается на сам объект – для информирования собственника. Администрация города выдает ему предписание (срок исполнения – не более пяти дней) и предлагает представить разрешительные документы на установку объекта (если такие все же имеются) либо самостоятельно убрать объект.

– Торговцам предлагаем легализовать бизнес, подготовить все необходимые документы и при формировании новой схемы размещения НТО, которое сейчас проводится в городе, в рамках конкурса определить себе площадку для ведения бизнеса. И только тогда работать – законно и добросовестно, – добавляют специалисты.

Как узнать, что твой гараж пойдет под снос?

Информация о том, что объект установлен незаконно, вывешивается на самом объекте. Также сообщения об этом размещаются на официальном сайте городской администрации в разделе «Объявления».

«Авось не снесут…»

Так думает большинство людей. Но когда проходит срок, отведенный на добровольную уборку незаконно установленного объекта, а никакие меры его собственником не приняты, тогда к работе подключаются специалисты и техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Они демонтируют незаконные объекты и увозят их на площадку временного хранения. Все расходы по демонтажу, вывозу и временному хранению таких объектов предстоит оплатить собственнику.

Можно ли вернуть павильон или гараж?

Да, можно. Для этого необходимо обратиться в администрацию города. Имущество возвращается владельцу при предъявлении документов, свидетельствующих о праве на него и об оплате расходов, связанных с освобождением самовольно занятого земельного участка, со сносом самовольной постройки и вывозом данного имущества на временное хранение. Если объект будет вновь установлен на земельном участке, не предназначенном для этих целей, он будет повторно выявлен как самовольно установленный и будет демонтирован.

Это не разовая акция!

Стоит отметить, что благодаря работе по демонтажу незаконных построек городские территории становятся более благоустроенными.

Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна еще и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Специалисты обращают внимание горожан на то, что в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно если речь идет о продовольственной продукции.

Кроме того, такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.

Как уже писал «В», для оперативного решения вопросов нелегальной предпринимательской деятельности во Владивостоке создана межведомственная рабочая группа по пресечению незаконной торговли.

– Борьба с незаконной торговлей – это не разовая акция, а совместная, скоординированная и твердая позиция. Незаконную деятельность нужно убирать с городских улиц жестко и быстро. Уличная торговля во Владивостоке приемлема только на благо города и его жителей. При этом хотелось бы призвать предпринимателей к благоразумию и соблюдению новых правил. Наши требования – это размещение в строго отведенных местах, прозрачное пополнение городского бюджета, белые зарплаты сотрудникам с уплатой соответствующих налогов, хороший внешний вид и продукция соответствующего качества, – перечислил требования муниципальных властей Виталий Веркеенко.

Напомним также, что по поручению главы города во Владивостоке в этом году были разработаны новые правила благоустройства. Документ активно обсуждался в думе города, был принят в первом чтении и прошел публичные слушания. Сейчас специальная комиссия прорабатывает все предложения жителей и включает их в итоговый проект, который будет направлен в городскую думу для принятия. Предполагается, что в дальнейшем будут существенно увеличены штрафы за нарушение правил благоустройства, а именно: за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и другие незаконные действия.

Автор: Отдел новостей «В»