Дедов Морозов много, а Нептун один! Владивосток устроил праздник в честь владыки морей и океанов. Понравилось и виновнику торжества, и его гостям

В городе с морской душой впервые состоялся собственный чисто морской праздник – День Нептуна. Организованное по инициативе администрации Владивостока действо прошло на набережной Спортивной гавани в минувшую субботу. Посещение города мифическим морским царем сопровождалось карнавальным шествием, веселыми песнями и плясками и многочисленными селфи с виновником торжества.

Как и полагается владыке морей и океанов, Нептун поднялся из морских глубин и прибыл к берегу на разукрашенном судне в окружении свиты: длинноволосых чаровниц русалок, сладкоголосых соблазнительных сирен, капитана флибустьеров Джека Воробья, таинственных подводных животных и популярного анимационного героя доброго и веселого Губки Боба.

Кстати, традиционных хулиганистых чертей, знакомых нам по другим морским праздникам, среди спутников Нептуна не было. По слухам, представителей нечистой силы на торжество не допустили по просьбам верующих горожан. Впрочем, гостям и участникам праздника и без чертей было весело.

Загадывайте желание, но жары не просите

Общение с обитателями суши владыка океанов и морей начал с приветствия, в котором назвал владивостокцев земляками. И сразу же объяснил почему.

– Наконец-то мы с вами увиделись, земляки! – воскликнул он. – Я рад, что наконец-то обрел дом и у меня совсем скоро появится резиденция в вашем городе. Но это другой повод для празднования, а сейчас встречайте артистов и наслаждайтесь атмосферой легкости и творчества. И ни о чем не волнуйтесь, ведь волноваться – это прерогатива моря.

После этого Нептун со свитой прошелся по набережной и поздравил владивостокцев с праздником, пожелав им море счастья и любви. Все желающие при этом спешили сделать снимок на память с морским царем и загадать желание, коснувшись кончика его короны.

– Городу у моря подобный праздник нужен, – поделился впечатлениями от знакомства с повелителем водной стихии житель Владивостока Евгений Рубцов. – И почему его не придумали раньше? У военных на День ВМФ был свой Нептун, но он за границы театрализованного представления не переступал. А с нашим Нептуном можно запросто сфотографироваться и поговорить.

Первое шествие Дня Нептуна собрало несколько сот человек. Организаторы из администрации города отмечают, что в следующем году ожидается гораздо больше участников и их количество будет увеличиваться с каждым разом. Точно такая же тенденция, кстати, наблюдалась с Днем тигра, сейчас этот праздник собирает тысячи человек.

Между тем, по словам самих горожан, зрителей на празднике было бы гораздо больше, если бы не пекло за 30 градусов. Даже сам Нептун заметил: «На суше жарковато! Вы у меня просили солнечную погоду, вот я ее вам и принес. В следующий раз так сильно не просите».

Морское все: балет, призы, украшения

Главным действом новорожденного праздника стал большой концерт. На сцене у главного городского фонтана выступали детские и взрослые вокальные и танцевальные коллективы и солисты. Среди участников морского шоу были вокальный квартет «О чем поют мужчины», шоу-балет «Терция», вокальное трио Brilliant’s, известный исполнитель Александр Пстыга, детские студии «Лил Балерин» и «Бусинки», цирковая студия «Шари-Вари» и многие другие известные в городе исполнители. Все артисты заслужили горячие аплодисменты. Овации вызвали хореографические постановки, зрители увидели даже морской балет.

По соседству со сценой работали развлекательная площадка «Цирк! Цирк! Цирк!», квест-игра «Сокровища Японского моря», где ведущим был совсем нестрашный пират Джек Воробей. Желающим испытать себя предлагалось преодолеть полосу препятствий «Герои подводного мира».

Художник Татьяна Ангелис на площадке «Русалочьи забавы» обучала всех желающих мастерству росписи морских камушков и раковин, а также созданию браслетов из ракушек. Поделки можно было забрать с собой.

Рядом развернулись мастер-классы по нанесению аква-грима. Эта забава всегда пользуется популярностью у маленьких приморцев. Для малышей проводились несложные конкурсы, победителей награждал лично морской царь.

Пусть будет сказка

– Нептун для нас, для жителей морского города, – это известный и любимый персонаж. Но его персонального праздника до сих пор не было. Для Владивостока Нептун – это своеобразная летняя версия Дедушки Мороза. Дети и взрослые могут поделиться с ним своими тайнами, рассказать о проблемах, загадать желание и попросить, чтобы оно сбылось, – рассказала «В» режиссер творческой части праздника Юлия Алексеева.

С ней полностью согласен Константин Ильченко, актер и ведущий развлекательных мероприятий, исполнивший роль морского владыки.

– Я радуюсь, что на Спортивной Гавани собралось много детей. Получился настоящий детский праздник. Мой Нептун – это аналог Дедушки Мороза. И мне приятно играть эту роль, – признался он. – Я считаю, у нас получился светлый праздник. Мы, жители Владивостока, живем у моря, мы из него кормимся и возле него отдыхаем, это наша стихия, и нужно быть к ней ближе. Я убежден, что в жизни каждого владивостокца должна быть морская сказка.

По словам Константина, когда ему предложили сыграть роль Нептуна, он очень обрадовался. Актер много лет работает в шоу-бизнесе, но впервые на него обратили внимание из-за его роста (185 см) и царской стати.

– Это повод для гордости! Дедов Морозов много, а Нептун один, – смеется Константин.

Морскому царю быть нашим брендом

Праздник посетил и глава Владивостока Виталий Веркеенко. Напомним, что по инициативе руководителя приморской столицы в городе появится резиденция мифического владыки морей и океанов. И она станет еще одной точкой притяжения туристов. На регистрацию бренда «Владивосток – резиденция Нептуна» специалистами правового управления администрации города уже подана заявка в Роспатент.

– В городе у моря, который собирается стать значимым туристическим центром в АТР, должен быть свой миф, – пояснил эту идею Виталий Веркеенко.

Глава Владивостока подчеркнул, что туризм является одним из ведущих направлений в стратегии развития города.

С этим согласны туристы из Кореи, молодая пара Мэй и Динх, прибывшая к нам на выходные. Ребята приятно удивились нашему морскому празднику и отметили: как многие прилетают в Сеул, чтобы посетить Диснейленд, так и в столицу Приморья станут приезжать туристы, чтобы посетить резиденцию Нептуна.

– Море во Владивостоке видно почти из любой точки. И везде оно прекрасно, – сказали путешественники. – В городе чувствуется соленая свежесть, тем он и привлекателен. Обычно мы прилетаем во Владивосток, чтобы насладиться вкусной и разнообразной кухней, шопингом и прогулкой вдоль моря. Но здорово, что теперь у города будет свой бренд, известный на весь мир. Классно, что мы попали именно на первый День Нептуна…

Конечно, у нового владивостокского праздника еще нет своих традиций, как, например, у Дня тигра, который официально отмечается с 2001 года. Станет ли День Нептуна таким же популярным и масштабным, покажет время. Но, судя по всему, на то есть все шансы.

Мнение горожан

Юрий Щапов, житель Владивостока:

– Мы живем в городе у моря, у нас тут все на морскую тему, даже еда: есть шоколад с водорослями и морской солью, и только во Владивостоке можно выпить кофе с ламинарией. В 2015 году Владивосток вошел в десятку самых красивых морских городов мира. Сейчас к нам приезжают каждый день несколько тысяч туристов из разных городов России и других стран. И совершенно правильное решение мэра Владивостока создать такой потрясающий праздник, как День Нептуна. Еще слышал, что у нас будет его резиденция. Вообще классно, горожане только «за»!

Мария Новикова, жительница Владивостока:

– День Нептуна – почему такого праздника раньше не было? В свое время я не переехала из Владивостока, потому что люблю гулять по берегу под шум волн и крик чаек, встречать на Морвокзале «принцесс», следить за регатами – для меня это привычное занятие. Где еще так можно будет делать? Теперь будем ходить семьей на День Нептуна. Уверена, это наш, родной владивостокский праздник.

Автор: Сергей КОЖИН