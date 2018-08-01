ЛДПР: хватит тратить деньги на чужих, надо помогать своим! Уровень доходов большинства граждан России намного ниже, чем у жителей стран Западной Европы и большинства стран Восточной. Пособия по безработице в некоторых государствах Евросоюза выше, чем доходы работающих людей во многих регионах России.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что корень этих проблем лежит в советской пагубной традиции оказывать материальную поддержку чужим странам и народам, вместо того чтобы помогать своим.

СССР платил десяткам стран за лояльность и выбор «коммунистического пути развития», но, как только у нашей страны начались проблемы, все бывшие «друзья» тут же забыли обо всех подарках и переметнулись на сторону наших врагов.

СССР – это империя наоборот

Почему Западная Европа живет богаче всего остального мира? Потому что они такие работящие, как пытаются нас убедить пропагандисты западного образа жизни? Вовсе нет!

Грабеж – вот способ, которым европейцы столетиями улучшали свое благосостояние. Сначала грабили соседей, потом попытались сунуться в Россию, но получили по зубам. Поплыли в Африку, потом добрались до Азии и Америки. И отовсюду везли в Европу и Северную Америку золото, драгоценности, товары, рабов. Западная Европа по-хорошему обязана расплатиться за все зло, которое колонизаторы (в первую очередь Британия и ее наследники: США, Канада и Австралия) принесли миллионам людей по всему миру. Франции, Испании, Бельгии, Португалии и в меньшей степени Германии это тоже касается. А что же делал Советский Союз, которого любят обвинять в «оккупации» несчастных республик? Действовал строго наоборот: помогал, строил, развивал. Сначала вкладывал денежные средства и человеческие ресурсы в собственные республики, которые, напомним, имели право в любой момент выйти из состава Союза, что они в 1991 году и сделали. А потом, не считая денег, развивал Африку, Азию, Южную Америку. Для того чтобы получить деньги из Москвы, вчерашнему племенному вождю достаточно было сказать: «Выбираю социалистический путь развития» – и тут же добрые советские дяди начинали помогать. Особо хитрые меняли путь развития с социалистического на капиталистический и обратно раз в несколько лет, чтобы осваивать помощь и из СССР, и из США. «Мы ничего не выкачивали из новых территорий. Мы им, наоборот, все раздавали и раздавали. Например, я же родился и вырос в Средней Азии, – вспоминает Владимир Жириновский. – Там построили метро, сделали хорошие дороги, дали людям квартиры в больших домах, развили промышленность. Все богатства и ресурсы раздали окраинам, а русские деревни до сих пор без газа стоят!» «Из-за идеологических установок деньги тратились на поддержку революций по всему миру. Содержали пол-Африки, Кубу, Китай, Корею, Вьетнам, Камбоджу. Не спрашивая у граждан, согласны ли они с такой расточительной политикой. Раздали все деньги, принадлежащие русскому народу. Разве это было честно по отношению к нашим простым людям?» – возмущается лидер ЛДПР. На помощь другим странам Советский Союз потратил 144 миллиарда долларов – с учетом инфляции это почти триллион долларов в современных ценах. Россия после распада СССР списала африканским, азиатским и южноамериканским странам десятки миллиардов долларов долгов.

Точную сумму денег, которые забрали из карманов русского народа и переложили в карманы иностранцев, подсчитать сложно, но именно этих средств не хватило на постройку автобанов, как в Германии, скоростных железных дорог, как во Франции, социальной системы, как в Скандинавии, и так далее. И что показательно: страны, которым оказывалась помощь, по-прежнему живут в нищете. Потому что всем помочь невозможно, да и смысла не было этим народам пытаться научиться зарабатывать самостоятельно в условиях постоянной безвозмездной помощи из России.

Почему соседи живут лучше нас?

Недавно ученые-экономисты подсчитали, что большинство стран Восточной Европы живут лучше нас. Заработная плата по паритету покупательной способности выше, чем у нас, практически везде, кроме Украины, Молдавии, Болгарии и Румынии. Даже белорусы получают больше, чем русские! По мнению вице-спикера Государственной думы от ЛДПР Игоря Лебедева, России пора обратить внимание на белорусский опыт. «Белоруссия не добывает нефть и газ и не имеет выходов к морю. Белоруссия во многом зависит от России – большая часть белорусского сельхозэкспорта идет в нашу страну, а мы, в свою очередь, поставляем им энергоносители», – отмечает политик. – Причина проста: в Белоруссии нет нашего «суперпрофессионального» экономического блока правительства и чубайсовского руководства Центробанка. И за коррупцию там сажают не одинокого Улюкаева с парой губернаторов, а по несколько сотен человек в год». Если посмотреть на страны Восточной Европы, в которых зарплаты у людей больше, чем в России, то можно обнаружить прямую связь между уровнем коррупции и уровнем доходов людей. Беднее всех в Европе живут Украина и Молдавия, в которых коррупция – это фактически образ жизни. А богаче всех те страны, в которых коррупционеров мало, а тех, что есть, регулярно ловят и строго наказывают. Взять хотя бы Венгрию: это маленькая страна, потерявшая в XX веке значительную часть собственной территории. А зарплаты там выше, потому что правительство помнит о национальных интересах и проводит адекватную экономическую политику, вступив в Евросоюз, но не забывая об исторических связях с Россией. То же самое делает и Чехия, народ которой дважды, вопреки давлению Запада, избрал президентом Милоша Земана, который отказывается считать нашу страну врагом. Сочетание порядка внутри страны с адекватной внешней политикой – вот рецепт экономического процветания от ЛДПР. Если не хватает чего-то одного, то вся система рушится.

Россия должна жить лучше Америки!

США – богатейшая страна современного мира. Но даже у них не хватает денег на то, чтобы помогать всем желающим. Президент Дональд Трамп называет свою страну «свиньей-копилкой», которую все грабят. Долги Америки превышают 20 триллионов долларов – это больше квадриллионна рублей. Невообразимая сумма! Но США могут в любой момент обнулить свой долг – ведь это они печатают доллары, которыми расплачиваются во всем мире. Ничто не может им помешать в любой момент уронить курс доллара и обесценить свои долги. Вполне возможно, что именно так они собираются поступить в ближайшее время. Недаром российский Центробанк устроил массовую распродажу американских ценных бумаг. Явно им что-то известно. Россия должна максимально продвигать по всему миру нашу валюту – рубль. Хотите покупать у нас нефть? Покупайте сначала рубли, а уже на них – нефть, газ, зерно, что угодно. Хотите продавать нам технику? Мы вам заплатим рублями, а вы потом уже решайте, на какую валюту их обменять. До тех пор пока мировая экономика не избавится от тотальной долларизации, США без всякого оружия будут контролировать весь мир. Переговоры о расчетах в национальных валютах идут и с Китаем, и с Индией, и с другими крупными экономиками мира. Надо быстрее заключать прямые договоры и уходить из доллара. Если рубль станет основной расчетной единицей хотя бы в торговле с нашими соседями, это уже даст серьезный толчок развитию нашей экономики. Россия может и должна жить лучше, чем живет Америка: мы не тратим такие огромные деньги на содержание военных баз по всему миру, нам не надо «защищать» дармоедов из маленьких, но очень гордых стран. И если нам удастся избавиться от долларовой зависимости в экономике, процветание наступит очень быстро.

Нам не нужны нахлебники

После государственного переворота на Украине выяснилось, что на помощь и поддержку этого враждебного нашей стране псевдогосударственного образования начиная с 1991 года было потрачено без малого 40 миллиардов долларов! «СССР больше нет, но инерция порочной политики осталась. Мы же видим, сколько дотаций идет в некоторые регионы. Это нужно прекращать. Мы должны поддерживать своих граждан, помогать им, а не иностранцам», – призывает Владимир Жириновский. Советский опыт показывает, что дружбу за деньги не купишь. Наоборот, когда какую-то страну «снимают с довольствия», она оказывается еще более агрессивной, чем те страны, отношения с которыми с самого начала строились на паритетной основе. Взять, скажем, Финляндию. Несмотря на Зимнюю войну, которую в этой стране отлично помнят, у финнов нет такой озлобленности по отношению к русским, как у граждан республик Прибалтики или у поляков. Потому что с Финляндией СССР после Великой Отечественной войны заключил взаимовыгодный договор о мире и сотрудничестве, и этот договор до сих пор действует. Полякам СССР подарил отобранные Красной армией у Гитлера бывшие немецкие территории и помог восстановить страну после войны. В прибалтийских республиках, по сути, с нуля была создана промышленность, а в рамках СССР они имели максимально возможную степень самоуправления, Москва в их дела почти не вмешивалась, Прибалтику называли «наш кусочек Европы». И что же в итоге? В Польше нас ненавидят и разрушают памятники нашим солдатам-освободителям, прибалты спят и видят, чтобы Россия и русские исчезли.

Украина тоже помимо постоянной материальной помощи получила от России огромные территории, и все равно ни капли благодарности не испытывает. Литве Россия вернула ее столицу, Вильнюс. Где же их благодарность? Нет благодарности, только злоба и попытки очернения нашей страны. В программе ЛДПР «Мощный рывок вперед» сформулирован базовый принцип, из которого должен исходить наш МИД: «Внешняя политика должна преследовать национальные интересы России и приносить прибыль». Все. Все международные договоры и контракты должны быть проверены на соответствие этому принципу. Если какой-то договор расходится с нашими национальными интересами или невыгоден для нашей экономики, его надо расторгнуть и заключить новый, выгодный. «ЛДПР неоднократно говорила о том, что пора прекратить разбазаривание российских денег, безвозмездно помогая другим странам. Эта лояльность стоит нам огромных средств и ресурсов, которые нужно направить на улучшение благополучия наших граждан», – говорит Владимир Жириновский.

Автор: Дмитрий ЖУРАВЛЕВ