Автобусные тарифы высчитают на местах Органы местного самоуправления городов и районов Приморья получат право определять стоимость проезда и провоза багажа в автомобильном и наземном электрическом общественном транспорте, который работает по муниципальным маршрутам регулярного сообщения. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на июльском заседании Законодательного собрания края в первом чтении.

В настоящее время регулируемые тарифы на пассажирские перевозки в муниципальном сообщении устанавливаются едиными на всей территории Приморья. Их размер определяется краевым департаментом по тарифам на основании заявлений и расчетных материалов транспортных организаций, объем услуг которых составляет не менее 50 процентов от общего объема перевозок в крае.

По словам руководителя департамента по тарифам Владимира Малюшицкого, передача данных полномочий на уровень муниципалитетов позволит местным властям вводить экономически обоснованные и социальные тарифы на пассажирские перевозки. При этом в бюджете муниципального образования можно будет предусматривать расходные обязательства на компенсацию выпадающих доходов перевозчика.

– Органы местного самоуправления смогут устанавливать тарифы по муниципальным маршрутам, действующим в пределах муниципального образования, в зависимости от их протяженности и пассажирооборота, – пояснил Владимир Малюшицкий. – На местах лучше владеют этой информацией, поэтому целесообразно передать государственные полномочия по регулированию тарифов на уровень муниципалитетов.

Планируется, что профильный законопроект вступит в силу с началом очередного финансового года.

По мнению председателя комитета ЗС по экономической политике и собственности Сергея Ищенко, принятие такого закона будет способствовать решению проблем, которые возникают сегодня в крае при организации регулярных пассажирских перевозок.

«Ко мне как к депутату достаточно часто поступают жалобы на отсутствие автобусного сообщения. Когда начинаю разбираться, выясняется, что есть популярные, приносящие хороший доход маршруты, за которые между перевозчиками существует конкуренция, а есть такие, в обслуживании которых никто не заинтересован, – сообщил он. – Конкурсы, объявленные по ним на право заключения контракта на выполнение пассажирских перевозок, зачастую признаются несостоявшимися из-за отсутствия участников. Причем местные администрации не имеют никаких рычагов, чтобы привлечь транспортные компании на такой маршрут. Передача полномочий по тарификации перевозок позволит муниципалитетам решить этот вопрос. Ведь именно стоимость проезда является основным критерием для перевозчика при принятии решения выходить или нет на маршрут».

Автор: Евгений СИДОРОВ