А где будешь ты в день выборов? Во всех МФЦ Приморья начат прием заявлений от избирателей, которые не смогут проголосовать на своих участках по месту регистрации в день выборов губернатора Приморья, которые назначены на единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщает краевая пресс-служба.

По умолчанию все граждане, проживающие на территории региона, уже включены в списки избирателей. Однако для удобства самих избирателей предусмотрена возможность голосовать не по месту прописки (регистрации), а там, где они планируют находиться в день выборов.

– Многие приморцы, например, сейчас живут и работают во Владивостоке, но прописаны в отдаленных районах края. Чтобы выбрать избирательный участок, им достаточно обратиться в ближайший многофункциональный центр с паспортом, где их внесут в списки за несколько минут. Обязательное условие: место голосования должно быть расположено на территории Приморья, – разъяснил директор краевого МФЦ Сергей Александров.

Напомним, что впервые подобная услуга появилась при подготовке выборов президента России. Воспользовались ею и проголосовали по месту пребывания более 75 тысяч приморцев.

Подобрать себе подходящий избирательный участок для голосования 9 сентября можно на сайте Избирательной комиссии Приморского края в специальном разделе.

Отметим, что на данный момент свои документы на участие в выборах главы Приморья подали пять претендентов (кандидатами они станут после сбора подписей муниципальных депутатов и проверки данных в избирательной комиссии региона). Все претенденты – выдвиженцы от политических партий, представленных в Законодательном собрании края: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Андрей Ищенко (КПРФ), Андрей Тарасенко («Единая Россия»), Юлия Толмачева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Алексей Козицкий («Справедливая Россия»).

Автор: Отдел новостей «В»