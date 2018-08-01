Будьте внимательны по дороге к океанариуму Около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, появились изменения в организации дорожного движения и установке дорожных знаков на улице Академика Касьянова в районе остановки общественного транспорта «Приморский океанариум». Здесь будут установлены знаки 3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.6. «Окончание дороги с односторонним движением», 2.4 «Уступите дорогу», 3.27 «Остановка запрещена» и 1.23 «Дети».

Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена необходимостью обеспечить достаточное пространство для осуществления разворота автобусов, а также связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории.

Автор: Отдел новостей «В»