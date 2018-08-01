Из Китая так просто не улететь Авиаперелеты с одним, а то и несколькими стыковочными рейсами – не новинка для бывалых путешественников. Однако такая привычная вещь может сыграть злую шутку с теми, кто не утруждает себя чтением всех правил под звездочкой при покупке билетов, информирует краевой Роспотребнадзор.

В последнее время в адрес ведомства стали поступать частые жалобы на отказ в регистрации на авиарейсы, следующие в западную / из западной части России с пунктом трансфера в Китае. Отказ в аэропортах КНР мотивируют отсутствием визы.

Покупая билет с точками и вылета, и прилета в городах России со стыковочным рейсом в Китае, важно знать: без китайской визы в аэропорт назначения вы не полетите, а деньги за купленный билет сгорят.

– Согласно имеющимся в управлении данным, безвизовый транзит через аэропорты КНР при следовании из одной страны возможен, только если пассажир следует через Китайскую Народную Республику в третью страну, – уточняют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также добавили, что согласно российскому законодательству продавец билетов, будь то сам авиаперевозчик или сайт – агрегатор рейсов, обязан проинформировать покупателя обо все правилах перевозки. Если вас не предупреждали, смело требуйте возврата денег, потраченных на несостоявшийся перелет.

– Обращаем внимание, что именно продавец должен подтвердить факт предоставления вам полной информации (с доказательствами вашего ознакомления), – отмечают представители Роспотребнадзора.

Автор: Анна МИРОНОВА