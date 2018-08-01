Вы еще не побеждали в дачном конкурсе? Тогда комиссия едет к вам
Традиционный городской конкурс на лучшую дачу, самого продвинутого садовода и передовое садоводческое товарищество вновь вовлек в свой круг увлеченных созидательной работой на земле жителей Владивостока.
Дачников у нас очень много, а творчески настроенных среди них – каждый второй. Поэтому администрация города уже который год вместе с Союзом садоводов и огородников организует такое состязание для распространения передового дачного опыта, привлечения молодежи к выращиванию садов, стимулирования садоводов-энтузиастов.
С 1 июля до 1 августа принимались заявки на участие в конкурсе. С 13 августа конкурсная комиссия начнет объезд дачников и садоводческих товариществ. Как и в прошлые годы, председателем ее назначен Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.
Номинаций – пять, и при подведении итогов в каждой из них будет учитываться целый ряд критериев. Например, в номинации на лучшее садоводческое объединение комиссия оценит, какая работа проводится здесь по регистрации земельных участков и сооружений и постановке их на кадастровый учет, по обустройству внутренних дорог, электрификации, обеспечению санитарных и экологических норм на территории товарищества и так далее.
Соревнование цветоводов, овощеводов, плодоводов выльется в смотр дачных достижений. Члены комиссии будут учитывать не только ассортимент выращиваемых овощей, цветов, плодово-ягодных культур, но и селекционную работу хозяев участков, применение передовых технологий, качество урожая и прочие достижения.
Обратите внимание
Победители конкурса награждаются призами:
– за 1-е место в каждой номинации – сертификатом на приобретение садовой техники, садового инвентаря на 30000 рублей;
– за 2-е место в каждой номинации – сертификатом на приобретение садовой техники, садового инвентаря на 25000 рублей;
– за 3-е место в каждой номинации – сертификатом на приобретение садовой техники, садового инвентаря на 20000 рублей.
В 2017-м было проведено очередное техническое обследование, которое показало, что при соблюдении ограничения скорости и нагрузок на мостовое сооружение его эксплуатация разрешена.
Телефоны для справок: 2614-202, 2614-350, 8-908-97-77-681.
Автор: Надежда БРАЖИНА