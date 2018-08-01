Вы еще не побеждали в дачном конкурсе? Тогда комиссия едет к вам Традиционный городской конкурс на лучшую дачу, самого продвинутого садовода и передовое садоводческое товарищество вновь вовлек в свой круг увлеченных созидательной работой на земле жителей Владивостока.

Дачников у нас очень много, а творчески настроенных среди них – каждый второй. Поэтому администрация города уже который год вместе с Союзом садоводов и огородников организует такое состязание для распространения передового дачного опыта, привлечения молодежи к выращиванию садов, стимулирования садоводов-энтузиастов.

С 1 июля до 1 августа принимались заявки на участие в конкурсе. С 13 августа конкурсная комиссия начнет объезд дачников и садоводческих товариществ. Как и в прошлые годы, председателем ее назначен Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Номинаций – пять, и при подведении итогов в каждой из них будет учитываться целый ряд критериев. Например, в номинации на лучшее садоводческое объединение комиссия оценит, какая работа проводится здесь по регистрации земельных участков и сооружений и постановке их на кадастровый учет, по обустройству внутренних дорог, электрификации, обеспечению санитарных и экологических норм на территории товарищества и так далее.

Соревнование цветоводов, овощеводов, плодоводов выльется в смотр дачных достижений. Члены комиссии будут учитывать не только ассортимент выращиваемых овощей, цветов, плодово-ягодных культур, но и селекционную работу хозяев участков, применение передовых технологий, качество урожая и прочие достижения.

Обратите внимание

Победители конкурса награждаются призами:

– за 1-е место в каждой номинации – сертификатом на приобретение садовой техники, садового инвентаря на 30000 рублей;

– за 2-е место в каждой номинации – сертификатом на приобретение садовой техники, садового инвентаря на 25000 рублей;

– за 3-е место в каждой номинации – сертификатом на приобретение садовой техники, садового инвентаря на 20000 рублей.

В 2017-м было проведено очередное техническое обследование, которое показало, что при соблюдении ограничения скорости и нагрузок на мостовое сооружение его эксплуатация разрешена.

Телефоны для справок: 2614-202, 2614-350, 8-908-97-77-681.

Автор: Надежда БРАЖИНА