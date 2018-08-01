У нас чемпионы в каждом дворе В шестой раз откроется 17 августа ставший уже любимым и популярным у молодежи Владивостока турнир по футболу среди дворовых подростковых команд.

Как сообщили организаторы – муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр», на этот раз первая игра будет международной: на стадионе школы № 59 сразятся юные футболисты из Владивостока и Южной Кореи.

– Футбол – один из самых популярных видов спорта среди мальчишек всех стран. Он объединяет, помогает показать участникам спортивную выдержку, ловкость, решительность, а правила игры знают в каждом дворе. В этом году турнир стартует с необычного матча. В товарищеской игре сойдутся команда подростков из Южной Кореи, которые приедут в наш город в рамках школьных обменов, и команда из Владивостока, ставшая призером прошлогоднего турнира. В данном случае важна не победа, а участие, ведь игроки найдут еще больше друзей, – рассказал Андрей Волков, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Следить за соблюдением правил в товарищеском матче, а также во всех играх турнира по футболу среди дворовых команд приморской столицы с 20 по 23 августа на пришкольных стадионах города будут судьи федерации футбола Владивостока.

На данный момент подано восемь заявок от команд на участие. Меж тем заявки принимаются до 13 августа на е-mail: turnir@mrc-vlad.ru.

Напомним, что участие в турнире бесплатное. Подробную информацию об условиях участия можно получить по телефонам: 222-22-94, 8964-431-84-02 (Докучаев Павел Владимирович), 8964-454-28-18 (Мороз Константин Геннадьевич).

Автор: Отдел новостей «В»