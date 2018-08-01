Терпите, люди, скоро осень… Медики советуют в 30-градусную жару выходить на улицу только по утрам и вечерам

Лето, проснувшееся во Владивостоке и южной части Приморья всего лишь пару недель назад, решило, видимо, компенсировать нам холодные и туманные июнь и начало июля. И включило термостат на максимум…

Как сообщает Примгидромет, во Владивостоке за последние несколько дней дважды были перекрыты температурные рекорды. 24 июля столбик термометра поднялся до отметки +30,9°, превысив прежний максимум дня (+30,6°), который отмечался в 1967 году. А 28 июля при слабом северо-западном ветре воздух прогрелся до +31,3°, что перекрыло абсолютный максимум на этот день (+31,0°), зафиксированный в 1972-м. При этом ночные температуры не опускались ниже 21-22 градусов.

Легкое снижение жары синоптики обещают только во второй половине текущей недели. По прогнозам, в это время с северо-запада в край вторгнется антициклон, а с ним придет более холодная воздушная масса. В ночные часы температура воздуха понизится на 2–4 градуса. Подует южный ветер, жара в городе спадет. Температура воздуха днем понизится на 3–5 градусов.

Медики отмечают: жара – опасная штука, особенно для тех, кто страдает артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для беременных, пожилых людей и маленьких детей.

Ольга Механцева, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края, советует: самый действенный способ избежать перегрева организма – не выходить из дома в пиковые часы жаркого дня. Прогулки с детьми или выгул собак лучше запланировать на часы, когда жары еще нет или она пошла на убыль. Как правило, это время до 10.00 и после 16.00. А вот если погода очень жаркая, температура поднимается до 30° и выше, то прогулки лучше совершать до 9 утра и после 19-20 часов.

Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10.00, можно посоветовать держаться в тени и идти не спеша. С собой следует носить питьевую воду, обзавестись кепками, шляпами, панамами. Также медики рекомендуют носить с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. При выборе одежды внимание стоит остановить на свободных вещах из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух. Одежда из синтетических тканей не будет обеспечивать доступ воздуха к коже, что может привести к перегреванию.

В жаркую пору для сохранения хорошего самочувствия стоит пересмотреть и свой рацион: исключить потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Чтобы избежать обезвоживания организма, надо пить больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, есть больше овощей и фруктов.

Автор: Отдел новостей «В»