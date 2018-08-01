Красавица «принцесса» и ее взыскательная «свита» оценили Владивосток После трехлетнего перерыва столицу Приморья снова почтила своим вниманием «Бриллиантовая принцесса»: знаменитый суперлайнер привез к нам в последний день июля три тысячи гостей.

Diamond Princess, одно из крупнейших круизных судов мира, прошла под Русским мостом и пришвартовалась у причала Морского вокзала ранним утром во вторник, сообщает пресс-служба администрации города. Владивосток гостеприимно встретил гостей: русские красавицы вышли к причалу с народными танцами, а юные «матросы» исполнили знаменитый танец яблочко, демонстрирующий широту русской души.

Иностранные туристы, совершающие круиз на трансокеанском лайнере, пробыли в приморской столице до 19.00, после чего судно отправилось в порт Аомори.

Напомним, что последний раз судно посещало Владивосток в 2015 году. За три года лайнер прошел реновацию, на носу появилась новая ливрея компании в виде морской девы.

Diamond Princess – настоящий трансокеанский гигант: по всем своим параметрам он намного превосходит ранее посещавшие Владивосток международные туристические лайнеры. В 1,3 тысячи каютах площадью от 15 до 71 кв. метров размещены свыше 2 тысяч пассажиров. Экипаж судна – более 1 тысячи человек.

Отметим, что за последние годы туротрасль Японии активно меняется. Тенденция последнего времени в Стране восходящего солцна – поляризация турпотока на люкс-сегмент (для аудитории от 60 лет) и на бюджетные путешествия (для студентов). Владивосток, по словам туроператоров, привлекательный город для первой из этих групп. Это взрослые туристы, ценящие высокий сервис и культурную программу. Наш город привлекателен для японского туриста такими аспектами, как театр, балет, музыка и история.

Автор: Отдел новостей «В»