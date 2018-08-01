Мэрия и полиция взялись за веревочников на пляжах Усилить работу комиссии по контролю за содержанием пляжей поручил глава Владивостока Виталий Веркеенко, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным управления по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города, помимо плановых рейдов проводятся внеочередные проверки совместно с полицией. Ими пресекается деятельность так называемых веревочников, которые незаконно взимают плату с отдыхающих за проезд к морю. Также пресекаются незаконная торговля и другие правонарушения.

В рамках оперативно-профилактической операции «Курорт-2018» полиция пресекла в Приморье в этом сезоне уже 156 правонарушений. Помощь в проведении профилактических рейдов, предупреждении и пресечении административных правонарушений, разъяснении гражданам норм действующего законодательства сотрудникам полиции оказывают и члены добровольных народных дружин. 36 административных протоколов было составлено по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица), 29 протоколов по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении веревочников, которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан.

– Оказывать услуги по парковке автотранспортных средств могут только арендаторы территорий при наличии выделенных зон для стоянки автомашин. К числу муниципальных территорий во Владивостоке, где эти действия законны, относятся мыс Токаревского, станция Чайка (левая сторона), бухта Аякс и ООО «Лотос» в бухте Лазурной, – поясняют специалисты.

Гражданам, сталкивающимся с нелегальными сборами, необходимо обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефонам:

02 (для мобильных 102);

249-04-91 – дежурная часть УМВД России по Приморскому краю;

240-10-00 – телефон доверия УМВД России по Приморскому краю.

Автор: Отдел новостей «В»