Леопарды-новички мигрируют к югу Чем больше фотоловушек расставляется по территории национального парка «Земля леопарда», тем больше интереснейших снимков получают ученые. И делают важные открытия.

Недавно, как сообщает пресс-служба нацпарка, неподалеку от границы с КНДР фотоловушки зафиксировали сразу четыре особи дальневосточного леопарда. Две из них учтены впервые.

Фотоучет – основной метод изучения популяции краснокнижного хищника. За жизнью редчайшей крупной кошки мира в Приморье следят 400 фотоловушек. Последнее расширение сети прошло в конце 2017-го – начале 2018 годов, когда на территории «Земли леопарда» появилось более 20 новых точек учета.

Одна из новых мониторинговых станций была создана на самом юге нацпарка неподалеку от места, где встречаются границы России, Китая и КНДР в бассейне реки Туманной. Травянисто-кустарниковые заросли, обширные водно-болотные угодья и дубовые редколесья мало предполагали здесь наличие осторожных хищников. Однако еще в 2013 году во время зимнего учета здесь фиксировался след леопарда, в связи с чем было решено изучить это место.

Проверка фотоловушек в самой южной точке принесла впечатляющие результаты. Среди «саванных» пейзажей юга Хасанского района камера зафиксировала сразу четырех леопардов. Двое из них, взрослые самец и самка Leo 59M и Leo 101F, прежде уже отмечались у границы с Китаем примерно в 10 км от этого места. Двое других, котята-подростки в возрасте около года, были зафиксированы фотоловушками впервые. Таким образом, данные фотомониторинга не только подтвердили присутствие здесь леопарда, но и сообщили о наличии на этом участке размножающейся пары.

Автор: Отдел новостей «В»