«Кустари» откроют вам новое… из старых добрых времен Мастера традиционных ремесел со всего Приморья в начале августа собираются на ставший уже родным и любимым, в том числе и для публики, фестиваль «Кустари». В этом году он пройдет, как обычно, в музее-мастерской «Жар-птица», что в городе Фокино.

Как рассказали организаторы фестиваля Наталья и Максим Христенко, в этом году в «Кустарях» примут участие более 70 человек, всерьез и методично занимающиеся развитием традиционных ремесел. Например, кузнечная мастерская «Ильмень» откроет кузницу, а мастерица Ольга Саитгареева покажет вручную сшитые и вышитые рубашки. Ткачество, гончарное искусство, батик, работы по дереву – всего, что будет на «Кустарях», не перечислить. В фестивале также примет участие известная приморская писательница и художница Лора Белоиван.

Детвора сможет покататься на старинных качелях «гигантские шаги», попробовать вафли, выпеченные в чугунных формах 1905 года, принять участие в забавах и потешках от театра «Петрушка». Интересные развлечения найдутся и взрослым – они смогут поводить хороводы, попробовать настоящую средневековую кухню в корчме «У Хельги», принять участие в многочисленных мастер-классах, а главное, пообщаться с замечательными мастерами со всего Приморья и даже из Хабаровского края. «Кустари» ждут всех в нынешнюю субботу, 4 августа.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ