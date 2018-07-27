Как ты прекрасна, малая родина Конкурс «Мы – приморцы», проводимый редакцией «В» совместно с Приморской краевой библиотекой имени Горького, вызвал большой интерес у жителей края. Как уже сообщал «В», в адрес библиотеки имени Горького поступило без малого 200 работ, причем их авторами стали как взрослые, так и дети.

«В» уже писал о самых интересных письмах в номинациях «Портрет земляка» и «Что мы вдруг увидели».

– Номинация «Неповторимое место малой родины» тоже оказалась весьма популярной, причем особенно у детей, – рассказывает Наталья Полянская, сотрудник детской краевой библиотеки. – 37 ребят (как подростков, так и детей в возрасте 10 лет) со всего Приморского края прислали свои работы, чтобы побороться за звание лучшего в номинации «Неповторимое место малой родины». Им предлагалось попробовать себя в роли корреспондентов и представить памятник истории, архитектуры, природы, географический объект родного города, поселка, села, района в жанре фото– или видеорепортажа.

Приморье – край уникальный. Он имеет богатую историю, необычайно красив, а потому работы, пришедшие от детей и подростков, были очень разными. Ярослав Поздняк из села Чугуевка подробно рассказал в презентации о Чугуевском городище. Подросток, изучив материалы об археологических находках, изложил основные сведения об историческом памятнике Приморья и сфотографировал его.

Вероника Ищенко из Находки тоже обратилась к истории края. Она написала о стеле, что находится в поселке Южно-Морском на месте вручения знамени Государственного комитета обороны СССР коллективу рыбкомбината «Тафуин» 9 августа 1942 года, и о вкладе тафуинцев в Великую Отечественную войну.

Марк Павлов из Владивостока рассказ о памятнике истории соединил с биографией своего прадеда Ивана Павлова. Подросток написал о том, как создавался в столице Приморья сухой док Дальзавода, о его значении в жизни города и края в разные годы, о прадеде, проработавшем всю жизнь на этом предприятии.

Данил Симоненко из Большого Камня написал о памятнике, открытом в городе семь лет назад. Рассказ о «Рубке», возведенной в честь судоремонтников Дальневосточного завода «Звезда», героическим трудом которых обеспечивается военно-морское могущество России, подросток начал так: «Я хорошо помню этот день, хотя мне было всего восемь лет. На открытие памятника пришло очень много жителей нашего города, присутствовали экипажи подводных лодок, почетные жители нашего города. Сохранилась фотография этого знаменательного события». Сейчас, считает Данил, памятнику требуется небольшой ремонт. Пожалуй, нам, взрослым, стоит прислушаться к мнению юного приморца.

Читая работы Зейнаб Гасановой из города Фокино и Алены Чумак из села Фроловка Партизанского района, словно бы совершаешь неспешные интересные прогулки. Вместе с Зейнаб проделываешь путь в бухту Безымянную, расположенную недалеко от поселка Дунай. И глазами девушки видишь таинственный дом с колоннами, полуразрушенные военно-исторические памятники на месте воинской части, дот (долговременная огневая точка – фортификационное сооружение. – Прим. ред.), построенный в 1941 году, озеро Пресное и его красоты. А прогуливаясь с Аленой Чумак, узнаешь о замечательных людях, живших в селе Фроловка и много сделавших для того, чтобы это место на карте Приморского края было неповторимым.

Елизавета Кравчук из села Лазо, рассказывая о малой родине, красивой в любое время года, о людях, живущих рядом, призналась: «Пройдут года, я вырасту, но, куда бы ни занесла меня судьба, я всегда буду помнить, что родина все же начинается с родного порога, где тебя ждут, помнят, любят. И самым любимым местом на земле для меня навсегда останется моя малая родина, мое Лазо».

Самым красивым местом на земле Сергей Шишута считает свое родное село Ильмовка Лесозаводского городского округа, расположенное в самом сердце тайги. Описывая его, он не скупится на эпитеты и сравнения: «В центре деревни есть Маяк – сопка, на которой несколько десятилетий назад стоял настоящий маяк, указывающий об опасности самолетам. Его уже давно нет, а название осталось. Когда приходит весна, сопка оживает. Вся, от основания до макушки, покрывается тысячами желтых подснежников. Цветы искрятся от солнечных лучей, как лампочки на сочном зеленом ковре весны. На это стоит посмотреть, потому что такие яркие краски в нашей серой жизни дают нам силы и вдохновляют нас на хорошие поступки».

Ангелина Хван из Дальнегорска в своем видеоролике решила рассказать об известных на весь край кекурах (высоких скалах. – Прим. авт.). Два Брата, расположенных неподалеку от Рудной Пристани. Легенду об их появлении она проиллюстрировала замечательными собственными рисунками.

Одна из самых юных участниц Варвара Бойко из села Софье-Алексеевского Пограничного района подробно рассказала о речке Золотой, ее непростом характере: «Хоть и бывает наша речка своенравной и даже опасной, она красива во все времена года. Она словно волшебное зеркало, в котором отражаются голубые небеса, изумрудные травы и высокие деревья». Как воспитанница детского экологического клуба «Росинка», девочка много знает о растительном и животном мире этого удивительно красивого места. В завершение работы она призналась: «Мы очень любим свою речку Золотую и счастливы, что она у нас есть. Все вместе мы будем стараться беречь это настоящее золото нашего района, нашего края».

Анастасия Пономаренко прислала на конкурс видеоролик о Сальской сопке – спящем вулкане, расположенном в северной части Приморского края. Юная жительница села Сальского рассказала о том, что в XX веке здесь сначала добывали вулканический туф и другие вещества, потом образовавшийся в центре сопки огромный карьер использовали как стрельбище военные. Теперь сопка стала главной достопримечательностью села и местом отдыха ее жителей.

Сергей Морозов и Андрей Коломеец, тоже жители села Сальского, представили еще одну достопримечательность Дальнереченского района. Они прислали фоторепортаж «Сопка-крепость на берегу Уссури». «С самого основания, то есть с 1895 года, – отметили юные корреспонденты, – жизнь нашего села была тесно связана с охраной границы между Россией и Китаем. Сначала границу охраняли казаки, а потом советские войска, поэтому сопка Половинка, которая находится в восьми километрах от центра села, в 1939–1943 годах была превращена в крепость или, выражаясь военным языком, военную группу». По мнению подростков, «сегодня Половинка может стать местом увлекательных экскурсий для всех, кто желает в прямом смысле прикоснуться к истории».

«Рубиновские «цветы» – так называется фоторепортаж, пришедший на конкурс от Фаины Бантевой из села Рубиновка Пограничного района. Девушка рассказала о своей поездке в оленепарк совхоза «Рубиновский», где она не только увидела пятнистых оленей, но и пообщалась с оленеводами, которые рассказали ей об особенностях своей работы. Рассказ у Фаины получился интересным и познавательным. В нем нашлось место и описанию замечательных животных: «Пятнистый олень очень красив: гладкая пятнистая шерстка, красивые темные глаза, изящные ножки, ветвистые рога. Недаром его еще называют олень-цветок.

Мне очень понравилось в оленьем парке: олени живут тут почти как в дикой природе. Мне так и не удалось сфотографировать оленей достаточно близко, тем более их погладить. Но я не расстроилась, и без того рада, что побывала в таком удивительно живописном месте».

Ведя репортаж из Чистоводного, юный житель поселка Преображение Лазовского района Роман Гряськин задается вопросом: «Кто создал эту красоту? Остатки древних цивилизаций или природа?» И отвечает на него так: «А так ли важно, как появились эти горы? Главное, что это удивительное и загадочное место находится в нашем родном Приморье. Мы можем любоваться этой красотой, мечтать, фантазировать и бесконечно восхищаться». Знакомство жюри с работами – просмотр фотографий и роликов – подтвердило правоту юного корреспондента. Приморский край, наша общая малая родина, так красив, что любоваться и восхищаться им можно бесконечно. И именно он, наш край, будит в нас желание мечтать, фантазировать, созидать.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН