Чей сыр? Очень может так случиться, что в скором времени мы не обнаружим на прилавках магазинов сыра «Адыгейский». Но вполне сможем найти там же сыр «Агедыя», «Дыгейский», ну или еще какой – все зависит от того, как сработает фантазия у маркетологов многочисленных сыроваренных производств по всей России. Ведь у названия «Сыр Адыгейский» теперь есть единственный правообладатель – Республика Адыгея.

Как недавно сообщила пресс-служба Ассоциации производителей адыгейского сыра, еще в 2004 году Роспатент зарегистрировал на Республику Адыгею НМПТ «Сыр Адыгейский». НМПТ – это наименование места происхождения товара, уникальный объект интеллектуальной собственности, позволяющий в установленном законом порядке закрепить за производителями региона право на данное наименование.

То есть, проще говоря, называть особый сорт мягкого сыра, пусть и приготовленный по ГОСТу, «Адыгейским» с 2004 года имеют право только те производители, которые работают в Республике Адыгея. Прошло 14 лет, и только сейчас правообладатели бренда «Адыгейский» начали отслеживать сыроваров, которые выпускают мягкий сыр, и требовать, чтобы те не использовали данное фирменное название. Иначе их могут ждать иски за нарушение патентного права…

Вспомните, почему конфеты «Приморского кондитера» «Птичье молоко» сегодня называются «Приморскими»? А почему «Мишка на севере» давно уже не «Мишка на севере»? А все потому, что в свое время один кондитерский концерн сумел получить патенты на едва ли не все названия лучших конфет, производимых в СССР. И запретил прочим производителям пользоваться этими названиями…

Нет, конфеты-то остались, и сыр наверняка тоже останется. Ну придумают маркетологи ему другое название – стоит ли волноваться?

Да. Потому что в мире уже есть примеры, когда на самые простые слова получено патентное свидетельство. Вот телекомпания, производящая сериал «Война престолов», получила авторское право на «слоган» Winter is coming (Зима близко), который использовался в рекламе сериала. И что? А ничего. Теперь за публичное использование этой фразы (на английском языке), к примеру, на футболке или на рисунке, который ваша дочка нарисует, а вы выложите в Интернет, вы можете попасть под суд. Прецеденты есть…

Вот получит кто-нибудь завтра патент на слово «любовь». И мне, например, придется сменить имя. Думаете, быть не может? А я не уверена…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ