Секретное оружие садовода Оно всегда при нем

Побывав в дачном саду Ирины и Алексея Герасименко в районе Кипарисово, непременно заряжаешься оптимизмом и уверенностью в том, что под Владивостоком можно получать прекрасные урожаи плодово-ягодных культур. На днях мы убедились в этом в очередной раз. Время сбора яблок, груш, персиков еще не подошло, но виды на урожай у супругов хорошие.

– Знаете, какой главный инструмент у садовода? – задала нам контрольный вопрос Ирина, рассказывая о правилах ухода за плодовыми культурами летом.

– Секатор?

– Да нет, два пальца! Ими вы можете легко прищипнуть молодые побеги. Задача – остановить рост в длину ветвей и приростов текущего года. Вот так мы каждый день ходим и прищипываем. Называется этот прием пинцировкой. Не надо ждать, когда у той же яблони или сливы отрастут длиннющие хлысты, не надо оставлять формировку деревьев на весну. Делайте это постоянно в течение сезона, и у вас будет низкорослый, удобный в уходе сад, дающий хорошие урожаи. Кроме того, это способствует подготовке растений к зиме, улучшению вызревания побегов текущего года.

Пинцировке подвергаются побеги, отрастающие из почек, расположенных на верхней стороне веточек, а также все лишние побеги, в которых нет надобности для заполнения пустот в кроне. Пинцировка проводится, как правило, над четвертым-пятым хорошо развитым листом. Особенно важно сделать прищипку на молодых посадках, чтобы остановить у них ростовые процессы.

Автор: Надежда БРАЖИНА